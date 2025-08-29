El periodista de Europa Press Esteban Heredero pregonará las fiestas de Los Yébenes que arrancan el 10 de septiembre

LOS YÉBENES (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

El periodista de Europa Press Esteban Heredero será el encargado de dar el pregón de las fiestas patronales de Los Yébenes 2025 en honor a la Virgen de Finibusterre, en un acto que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el paseo de la Glorieta de la localidad toledana.

Esteban Heredero nació en Los Yébenes en el año 1995 y cursó sus estudios en el Colegio Público San José de Calasanz y el I.E.S Guadalerzas del municipio yebenoso. En 2014 ingresó en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, donde se graduó en Periodismo.

Comenzó a trabajar en el departamento de comunicación del Club de Fútbol Fuenlabrada y en febrero de 2018 consiguió una beca para incorporarse a la sección de Nacional de Europa Press. Desde entonces, ha pasado por los departamentos de Televisión y Política, hasta que en 2021 fue nombrado como coordinador de la sección de Autonomías y encargado de la información del Senado.

PISTOLETAZO DE SALIDA A LAS FERIAS Y FIESTAS

Las fiestas patronales de Los Yébenes comenzarán con el acto de coronación de las Reinas de la Feria 2025, que se celebrará el miércoles 10 de septiembre en el paseo de la Glorieta. Posteriormente, Esteban Heredero leerá el pregón y luego habrá una ofrenda floral a la virgen de Finibusterre en la Iglesia de San Juan.

Desde ese día, los yebenosos podrán disfrutar de las fiestas patronales hasta el próximo domingo 14 de septiembre, cuando tendrá lugar la traca final. El día grande será el 12 de septiembre, aunque habrá actos relacionados con las fiestas patronales desde principios de mes.

En los años anteriores, los pregoneros de las fiestas patronales de Los Yébenes fueron el escritor y poeta Manuel Vilas; la periodista y escritora Marta Robles; la también periodista yebenosa Inmaculada Cobo; el actor Juanjo Artero; el productor Carlos Castel; el periodista Pedro Carreño y el escritor Eloy Moreno.