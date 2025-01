Perros famosos, aficionados taurinos o un canario escapista, entre las mascotas de los políticos de Castilla-La Mancha

TOLEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

'San Antón, santo francés que no bebe vino, lo que tiene a los pies es un gorrino'. Este dicho popular acompaña al patrón de los animales, fecha en el calendario que no solo sirve para bendecir a nuestras mascotas, sino que marca el fin de la Navidad. Hasta San Antón... Pascuas son.

También los políticos tienen mascota y cada vez es más frecuente verlos con su animal de compañía. En este 17 de enero, repasamos algunos ejemplos de compañía peluda de cargos públicos a lo largo de toda la región.

MAX, DE VER LOS TOROS A RESCATAR A LIMÓN

Max, el perro que lleva 6 años con el diputado toledano Joaquín Romera, "llegó en una cajita de cartón" con sus hijos y con su mujer, "y desde entonces es uno más de la familia".

Gracias a criarse con niños, ha ayudado a la familia a "concienciar a los pequeños de lo que es tener mascota y cuidarla". "Muy cariñoso", activo y adaptado a "todas las rutinas que pueden tener" todos los miembros de la casa, comparte momentos desde las redes sociales, ratos de cine o toros y paseos matutinos con todos ellos.

Convive con un canario, Limón, que se convirtió en el sexto componente de la casa familiar recientemente. Aunque cada uno tiene su espacio, una anécdota entre ambos ha marcado su historia.

El deseo de 'Limón' de salir a ver mundo le llevó fuera de la jaula, pero Max "lo cazó al vuelo". Aunque su instinto cazador dejó maltrecho al canario fracturándole una pata, consiguió que Limón siguiera formando parte del núcleo familiar.

"Está vivo gracias a Max. Le cuidó, no dejó que se escapase. Quizás nos hubiésemos quedado sin canario, pero está con nosotros e interactúa también con la familia", relata.

ARES, UN JACK RUSSELL CONTRA LOS SILLONES

Ares, un Jack Russell, llegó a la casa del diputado socialista José Antonio Contreras hace dos años. Su hija Jimena llevaba tiempo queriendo tener un can y la oportunidad llegó cuando la perra de un amigo del parlamentario tuvo cachorros.

Durante este tiempo, este can inteligente e intrépido se ha convertido en uno más de la casa de José Antonio y su familia. El diputado reconoce que antes de tener un perro, hay que pensárselo, porque supone "una obligación y un compromiso".

Admite que la convivencia con el animal le ha costado más a él que al resto debido a ser un "maniático del orden". "Un perro te lo cambia también todo en casa", asegura, añadiendo que esta raza criada para cazar zorros ha hecho alguna que otra trastada en casa, como romper un sillón.

A pesar de todas sus travesuras, 'Ares' se hace querer y su carácter activo ha obligado a José Antonio Contreras a ponerse en forma. "Salimos prácticamente todas las tardes cuando podemos al campo, le gusta correr un montón y me hace correr a mí también, lo cual me viene genial", admite.

De estos dos años, Contreras hace un balance positivo. "Tranquilidad, cariño y actividad", son algunas de las cosas positivas que Ares ha traído a casa pese a no ser una raza fácil. "Necesita correr, expandirse y relajarse por el campo", afirma.

PINKY, A DIETA Y DE CAMPO

Pinky es el perro del coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, y su familia. Tiene 5 años y llegó a sus vidas en el año 2019 desde una protectora ciudadrealeña.

"La niña se entiende genial" con Pinky, un animal que tuvo el parvo de cachorro y "lo pasó muy mal", pero "afortunadamente", ha dicho Mellado, salió adelante y desde entonces "está totalmente vigoroso".

A la familia de Pedro Mellado le gusta salir los sábados con Pinky al campo, ya que el can "disfruta como un niño". Aunque este animal lleva una dieta "estricta" en cuanto a pienso, de vez en cuando recibe algún capricho alimentario como jamón york. "Siempre está pendiente de pedirnos algo cuando estamos comiendo".

CAPOTE, DE FAMILIA CAMPEONA Y DE BELLA SUPERLATIVA

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, tiene como mascota a un perro de raza Akita Inu. Es el último integrante de la familia y ha llegado hace apenas semanas a casa de la dirigente 'popular'.

Cachorro de 10 meses, llegó desde un criadero y es nieto e hijo de campeones de Europa, pero ha sido descartado de las competiciones de belleza por tener un testículo abdominal, lo que provocó que su anterior propietaria lo diera en adopción. "Vimos la oportunidad y nos lo trajimos a casa y le hemos dado el mejor hogar que puede tener".

Capote es "muy tranquilo, muy bueno y muy dócil", incluso es asustadizo y le da miedo todavía salir a la calle. Tiene ya sus sitios localizados en la casa y además es una raza "muy protectora y muy familiar". "Siempre está pendiente de nosotros. Nos hace muchísima compañía y estamos encantados con él".

REINA Y BETTY, ALEGRÍA EN CASA DEL ALCALDE

En la casa del alcalde de Yebes (Guadalajara), Enrique Quintana Arranz, siempre hubo mascotas. Llegó a ser adiestrador de perros en el Ejército y en la actualidad, Reina y Betty le transmiten muchísimo amor, alegría y tranquilidad.

Ambas son adoptadas y no hay día en el que Enrique no saque un rato para disfrutar con ellas de su tiempo de relax dando grandes paseos, viéndolas correr y jugando en el campo. Una experiencia que considera muy gratificante y que comparte en familia, donde ha inculcado el amor por los animales.

La alegría con la que le reciben cuando llega a casa le resulta los más gratificante de la jornada. Para este alcalde, ambas son parte de la unidad familiar.

TARA, 'PERREDIL' DE BARRIOS

Tara, la perrita de Llanos Navarro, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Albacete, entró en su casa por engaño de su hija, que estudiaba en Murcia compartiendo piso con compañeras que acogían animales.

"Pero a Tara no se la querían llevar porque no es de raza. La metió en casa pero me engañó, me dijo que era de una amiga y que venía para una semana, pero le empezó a comprar juguetes, una mantita, una cama... y empecé a sospechar", relata.

Alimentación a base de pienso seco y chucherías con forma de corazón, con el pollo como plato favorito, conforma la dieta de Tara, que perdió un trozo de lengua tras morder a una oruga procesionaria. "Eso le impide comer haciendo cazo y tiene que meter el morro, pero es autónoma para comer y beber".

Acompaña a su dueña incluso en sus responsabilidades políticas como consorte en fiestas de barrio. "La conocen muchos amigos y a veces es una más. Se porta muy bien y no se le escucha, puede estar dos horas encima de mí sin que nadie le oiga", afirma Llanos Navarro.

COCO II, O CÓMO LLENAR EL VACÍO

Coco II, Pastor alemán negro, llegó a casa del diputado de Vox por Albacete, Francisco Cobo, tras la muerte en octubre de su anterior can, del mismo nombre. "Llenó el espacio vacío, es una alegría contar con un nuevo miembro de la familia y decidimos llamarlo igual".

Tras el 'shock' por la pérdida de Coco I, "todos lo pasaron muy mal" en casa, por lo que se tomó la decisión de adoptar a un nuevo animal que ya se ha adaptado a la rutina familiar.

"Este bicho tiene ahora tres meses, lleva en casa un mes, lo muerde todo y no para de jugar. Es cariñoso, social... estamos encantados", relata sobre esta "aspiradora" que se come todo lo que pilla.

PLÁTANOS Y APLAUSOS PARA LUNA

Rosa Melchor comparte despacho de Alcaldía en Alcázar de San Juan con Luna, una "señora mayor", tranquila y dócil que no duda en compartir hasta el bastón de mando de la capital de La Mancha si le dejan.

"Siempre se porta genial, no ladra, entiende que estoy trabajando y se queda durmiendo", dice, aunque añade una salvedad: "Menos cuando hay aplausos. Es coqueta, tiene un puntito de famosa y cuando los oye se piensa que son para ella".

Una perra con una predilección gastronómica, los plátanos. "Para ella son como un premio, todo un capricho. Le encantan", indica Melchor, que si bien ha tenido mascotas de todo tipo, se decanta por los perros como estrellas de la familia.