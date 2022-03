Picazo aprecia el "gesto" del edil de Cs en Talavera por dejar su acta pero no valora la renuncia

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha valorado como "un buen gesto" el hecho de que el edil de su formación en Talavera de la Reina (Toledo) Sergio Delgado haya decidido dejar su acta como concejal en el Consistorio talaverano, aunque no ha entrado a valorar esa renuncia.

A preguntas de los medios en las Cortes, justo el día que Delgado ofrecía una rueda de prensa en Talavera para informar sobre su decisión, Picazo ha asegurado que la formación ya trabaja para "reestructurar" el Grupo Municipal en una ciudad "tan importante" como ésta.

"Cs es un partido que gobierna bien, los concejales de Ciudadanos trabajan por y para el servicio de los vecinos, eso es lo que yo les pido a todos los concejales de Cs que trabajan con responsabilidad y quien no quiera, no pueda o no sepa trabajar por los vecinos es un buen gesto dejar el acta".

Picazo, que ha recordado que en los municipios donde están gobernado trabajan por la situación de los Ciudadanos, ha incidido en que en este caso su preocupación son los vecinos de Talavera de la Reina.