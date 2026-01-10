Pide 6 años para un hombre que intentó matar a otro que le había robado el móvil en Albacete

Archivo - Teléfono móvil en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/AYTO VALDEEPÑAS - Archivo

ALBACETE 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 13 de enero, a S.C.P., acusado de apuñalar con un cristal de una botella a una persona que presuntamente le había robado el móvil, en un delito de tentativa de homicidio por el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión.

Según relata el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron la mañana del 23 de enero de 2021, cuando el acusado se encontraba en un garaje con la víctima, a la que le recriminó que le había sustraído el teléfono móvil, dando lugar a una discusión entre ambos.

En medio de la pelea, el encausado rompió una botella de cerveza y recogió uno de los cristales afilados del suelo, de unos 10 centímetros de longitud, con el que asestó numerosas puñaladas en el cuello de la víctima "con la intención de acabar con su vida".

Mientras lanzaba los golpes con el cristal, el acusado gritaba a la víctima amenazas tales como "o me das tu patinete o te mato, te pincho aquí y te rajo" y que le devolviese el teléfono móvil.

Las secuelas del ataque dejó una herida inciso contusa en triángulo cervical y herida mucosa labial que requirieron tratamiento quirúrgico urgente al estar muy próximas a la tráquea, venas y arterias vitales. Las dos cicatrices se ha considerado que le ocasionan un perjuicio estético moderado que altera la fisonomía de su rostro.

Además de los seis años de cárcel y una orden de alejamiento por siete años, la Fiscalía también ha pedido una indemnización de 13.200 euros. El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.