Piden 12 años de cárcel para un padre de Puertollano acusado de abusar sexualmente de su hija durante años

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo jueves, día 26, a J.B.M, un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija durante varios años, desde que la menor tenía once años, y para quien la Fiscalía pide una pena de prisión de doce años por un delito de agresión sexual.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los abusos se produjeron entre los años 2011 y 2017 en el domicilio familiar de Puertollano, cuando el padre, en diversas ocasiones y "varias noches por semana", realizaba tocamientos a la menor, mientras ella, "aterrorizada y bloqueada", fingía estar dormida.

De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, el individuo aprovechaba que su hija dormía sola o que la madre viajaba habitualmente a Madrid para acompañar a su otro hijo.

El acusado también llegaba a aprovecharse de la menor, incluso en presencia de la madre cuando estaban en el sofá, y realizaba tocamientos a la menor por debajo de una manta sin que la progenitora se diera cuenta.

A consecuencia de estos hechos, la menor sufre una "reacción adaptativa y sintomatología de carácter ansioso", según el escrito fiscal.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de cárcel de 12 años, además de una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la menor durante cinco años tras cumplir la pena de cárcel.

Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide una indemnización de 50.000 euros para la víctima en concepto de los daños morales causados.