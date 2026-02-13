Piden 20 años de prisión para un hombre acusado de violar y agredir a su pareja en Ciudad Real

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 13 Feb. (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos 18 y 20 de febrero a J.G.R.R., un hombre de 43 años acusado de violar y agredir a la que entonces era su pareja y para quien la Fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando el acusado y la mujer se encontraban en el domicilio de él tras haber salido previamente por varios bares.

De acuerdo al escrito de la Fiscalía, el procesado comenzó a golpear a la mujer en el rostro y el cuerpo, llegando a arrastrarla hasta el baño y continuar la agresión. Posteriormente, la habría penetrado vaginalmente sin su consentimiento.

Como consecuencia de los hechos, la denunciante sufrió hematomas, erosiones y la fractura parcial de una pieza dental, que requirió tratamiento reparador, además de un perjuicio básico de diez días.

El escrito recoge también que padece un trastorno por estrés postraumático grave y agudo, con ansiedad, insomnio y alteraciones en su estado de ánimo.

La Fiscalía califica los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal y un delito de lesiones en el ámbito familiar, por lo que solicita 15 años de prisión por la agresión sexual y cinco más por las lesiones, además de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la víctima.

Asimismo, solicita la imposición de 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión y la ejecución de las medidas de alejamiento mediante dispositivo de control telemático.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a la denunciante con 60.000 euros por el daño psíquico y moral causado.

El acusado, que ya ingresó en prisión durante un periodo de cinco años por un delito de tráfico de drogas, se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza desde que ocurrieron estos hechos