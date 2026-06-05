Piden diez años de prisión para una acusada de agresión sexual a un menor de 14 años

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TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 9 de junio, a P.M.G., acusada de agresión sexual continuada a un menor de 14 años en el año 2022, por el que la Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada conoció a la víctima, A., cuando este contaba con 13 años y ella con 22 años, en el año 2021, a través de una aplicación de videojuegos.

Paulatinamente, la acusada y el menor fueron forjando una amistad, cada vez más estrecha, llegando a preguntarle, a A. , si quería ser su novio y a manifestarle que estaba enamorada de él.

En el mes de agosto de 2022 P.M.G. se desplazó a la localidad en la que vivía A., y se alojó por unos días en la casa familiar de este.

Posteriormente, el menor y su hermana fueron a la localidad y se alojaron en el domicilio de P.M.G.

En el mes de septiembre de 2022 P.M.G. viajó, en dos ocasiones, quedándose a residir, la segunda de ellas, en dicha localidad, en una casa de alquiler. Desde el primer momento en el que P.M.G. llegó en agosto de 2022 (cuando ella tenía 23 años y el menor 14) y hasta marzo de 2023, mantuvieron relaciones sexuales completas, en la mayoría de las ocasiones, en el domicilio de A., cuya edad conocía la acusada.

Los hechos constituyen, según la Fiscalía, un delito de agresión sexual, por el que solicita la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse al menor a una distancia inferior a 30 metros, respecto de su domicilio y cualquier lugar que él frecuente y de comunicarse con él por cualquier procedimiento durante doce años.

Asimismo, solicita que se imponga la medida de libertad vigilada, del artículo 192 del Código Penal, por tiempo de diez años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice al menor en la cantidad de 12.000 euros, con aplicación del art.576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.