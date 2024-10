Piden siete años de prisión para un hombre por atentar contra la libertad sexual de una amiga en Cuenca

CUENCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca juzga este jueves a K.A.G.M., que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por un delito contra la libertad sexual.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 4 de septiembre de 2021, cuando el acusado estaba con la denunciante, con la que mantenía una relación de amistad, consumiendo bebidas alcohólicas en Cuenca.

Cuando este la acompañó a su domicilio, le pidió que le dejara dormir con él, a lo que la víctima accedió con la expresa exigencia de que no lo hiciera en su dormitorio.

Una vez llegados al domicilio, ambos se dirigieron a dormir a distintas habitaciones, pero en un momento determinado K.A.G.M. acudió al dormitorio de su amiga, quien se encontraba sensiblemente embriagada por el alcohol, "careciendo de capacidad alguna de decisión ni de prestación de un consentimiento expreso y voluntario", según describe el escrito de la Fiscalía.

En esas circunstancias, el acusado aprovechó que la chica se había quedado profundamente dormida para tocar sus pechos y los genitales antes de introducir los dedos o el pene en la vagina, momento en el que la víctima tomó conciencia de la situación en la que se encontraba, "no siendo capaz no obstante de reaccionar ante dicha acción más allá de manifestarle que no quería realizar ningún acto de naturaleza sexual", según la Fiscalía.

Cinco días después, presentó una denuncia por esos hechos. Los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la libertad sexual previsto y penado en los artículos 181, 191 y 192 del Código Pena en su redacción vigente a la fecha de los hechos, que se estima más favorable para el acusado, como se establece en los principios jurídicos.

Así, la Fiscalía pide una pena de siete años de prisión y una prohibición de acercamiento a la víctima durante 17 años y una indemnización de 3.000 euros por daños morales.