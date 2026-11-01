Piden tres años y medio de prisión para un funcionario judicial acusado de estafa a un recluso en Ocaña

Archivo - Centro Penitenciario de Ocaña. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 3 de noviembre, a C.M.P., un funcionario interino del cuerpo de auxilo judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por un supuesto delito de estafa a F.E.G., pareja sentimental de C.R., recluso en ese momento en el Centro Penitenciario de Ocaña I, en el año 2014. Un delito por el que el ministerio fiscal solicita 3 años y medio de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2014, cuando, entre los meses de marzo y diciembre, el acusado, aprovechando su acceso a la oficina en que se tramitaban los expedientes de vigilancia penitenciaria sobre permisos de salida, clasificaciones de grado, libertades condicionales y todo tipo de trámites de los Centros Penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca, habría prometido a F.E.G. conseguir a favor de su compañero sentimental C.R., interno en el Centro Penitenciario Ocaña I, audiencias con la Juez de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida e incluso la libertad condicional.

Para ello, el acusado habría hecho creer, en primer lugar, que se llamaba R. y ostentaba el cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria. Posteriormente, aseguró que su nombre era G., confesándole que sólo era funcionario en el Juzgado, y en todo momento que trabajaba con un bufete de abogados y que conseguiría tales beneficios penitenciarios para su pareja, todo ello a cambio de la entrega de cantidades dinerarias que le iba reclamando cada vez que concertaban cita para tratar del asunto.

Concretamente, siempre según el escrito de la Fiscalía, el acusado atraía a la denunciante con argucias para dar credibilidad e sus falsas promesas. Así en una ocasión le mostró un supuesto documento de Madrid que le dijo estar sellado y compulsado, dejándole ver únicamente el pie en el que reflejaba falsamente, que C.R. saldría de prisión el 29 de agosto de 2014.

Asimismo, también le habría entregado en otra ocasión un modelo de 'declaración de acogida' para ofrecer aval durante el disfrute de permisos por el interno.

A través de estos engaños, el acusado habría obtenido 6.800 euros de F.E.G., que habría realizado los ingresos al hijo del acusado, así como en pagos en metálico.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de estafa con agravante de aprovechamiento de la credibilidad profesional, por el que solicita tres años y seis meses de prisión, así como 9 meses de multa. Además, solicita la inhabilitación especial, así como una indemnización de 6.800 euros a la víctima.