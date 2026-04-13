Pilar Adón, Sheila Blanco o Nicolás Olea protagonizarán algunas de las más de 500 actividades por el Día de Libro de CLM

Presentación de las actividades por el Día del Libro. - JCCM

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESs) -

Castilla- La Mancha va a celebrar más de 500 actividades con motivo del Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril, 40 de ellas en la Red de Bibliotecas Públicas de la región, por donde pasarán Pilar Adón, Sheila Blanco o Nicolás Olea.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha presentado la programación que se llevará a cabo, y ha indicado que un total de 17 tendrán lugar en la biblioteca provincia de Albacete; nueve en la biblioteca provincial de Ciudad Real; seis en la biblioteca provincial de Cuenca; ocho en la biblioteca provincial de Guadalajara; y dos en la biblioteca provincial de Toledo.

Según informa el Ejecutivo regional, en la provincia de Albacete se llevarán a cabo diferentes actividades, como exposiciones de arquitectura e ilustración, talleres, charlas, maratones de cuentos, cuentacuentos o certámenes literarios.

En la Biblioteca Pública de Ciudad Real se ha preparado una programación muy variada, que incluye un encuentro con la escritora y premio nacional de narrativa, Pilar Adón, una charla con el investigador Nicolás Olea, talleres infantiles, actuaciones teatrales, bebecuentos y actividades de animación a la lectura en centros escolares, entre otras muchas propuestas.

En el caso de la Biblioteca Pública de Cuenca, la programación pondrá el acento en la palabra y la escucha, con sesiones de narración oral, cuentacuentos, conciertos didácticos y actividades de animación a la lectura, además de la presentación del libro de Lola Alemany.

Por su parte, la provincia de Guadalajara ofrecerá una propuesta más escénica y participativa, con la hora del cuento, conferencias, recitales poéticos y un acto central muy especial a cargo de Sheila Blanco, 'Cantando a los poetas del 27'.

Por último, en la provincia de Toledo, el propio día 23 tendrá lugar la lectura de un manifiesto con motivo del Día del Libro, así como la inauguración de la exposición 'Toledo en el siglo XIII. La ciudad que levantó una catedral'.

Y, además, se sumará la actividad 'Una mascota para mi bibliobus' en la que participarán 27 centros educativos y el CEE 'Infanta Elena' de Cuenca.

Toda la información sobre las actividades, así como sus horarios y fechas, puede consultarse en la página web de Cultura de Castilla-La Mancha.

Todas estas actividades se engloban en torno al cartel de este año que está diseñado por Laura Yubero, artista plástica, investigadora y fotógrafa nacida en Guadalajara, graduada en Bellas Artes y con un máster en Historia Contemporánea.

El titular regional de Educación, Cultura y Deportes ha dicho que el objetivo de estas actividades es poner de relieve la importancia del libro como pieza clave de "nuestro sector cultural y seguir fomentando, entre grandes y pequeños, el hábito de la lectura con el fin de llegar a todos los públicos y edades y que la cultura sea accesible a todos y todas".

"La lectura sigue siendo ese espacio de pausa, de encuentro y de pensamiento. Un espacio que nos hace más libres, más críticos y, también, más capaces de convivir", ha añadido.

3,8 MILLONES DE VISITAS

En este contexto, el consejero ha detallado que las bibliotecas de Castilla-La Mancha han registrado el año pasado más de 3,8 millones de visitas y suman ya más de 880.000 usuarios.

Pastor ha puesto en valor el papel de las 461 bibliotecas y ocho bibliobuses con las que cuenta Castilla-La Mancha y que llegan a 709 municipios; es decir, al 97,7 por ciento de los municipios de la Comunidad Autónoma.