Pilar Jiménez Amat propone una mirada personal al cuerpo humano en su nueva exposición en la Casa Zavala de Cuenca

Inauguración de la exposición 'RECOPILACIÓN [Esas tardes de dibujo. 2018-2026]' de Pilar Jiménez Amat en la Casa Zavala. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Zavala de Cuenca ha inaugurado la exposición de Pilar Jiménez Amat 'RECOPILACIÓN [Esas tardes de dibujo. 2018-2026]', una muestra organizada por la Fundación Antonio Pérez (FAP) que reúne una selección de 51 obras realizadas a lo largo de los últimos nueve años.

A través del carboncillo, la creta y el pastel, la artista propone una mirada personal al cuerpo humano y a la belleza que encierra cada persona, más allá de los cánones estéticos convencionales, según ha informado la Diputación de Cuenca en nota de prensa.

En el acto de inauguración han participado la concejala y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez; el director de la Fundación Antonio Pérez, Jesús Carrascosa; la propia artista, así como familiares y amigos. Durante su intervención, Jiménez Amat se ha mostrado muy agradecida por la oportunidad de exponer su trabajo en el Museo Casa Zavala, una experiencia que considera "extraordinaria".

Asimismo, ha expresado su deseo de que los visitantes disfruten de la muestra y salgan con el ánimo elevado y una mirada positiva hacia el cuerpo humano: "Me gustaría que las personas que visiten la exposición salgan pensando en lo bello que es el cuerpo humano y en todo lo que cada persona tiene de especial. Eso es lo que intento captar".

Por su parte, María Ángeles Martínez ha dado la bienvenida a los asistentes y ha felicitado a la artista por su "excelente" trabajo, destacando que sus obras representan "un bonito homenaje a la mujer".

Asimismo, ha resaltado "el cuidado, la sensibilidad y la delicadeza" con los que ha plasmado los desnudos, "transmitiendo belleza, naturalidad y elegancia en cada creación".

PROCESO CREATIVO

Las obras reflejan la evolución de un trabajo desarrollado desde 2018 en sesiones semanales de dibujo con modelo al natural. Se trata de desnudos de personas no profesionales que participan en estas sesiones, en las que Jiménez Amat encuentra una fuente constante de inspiración y aprendizaje.

La artista presta especial atención a los detalles, los gestos, el movimiento y la luz. Para ella, cada cuerpo tiene algo que admirar: unas manos, unos pies, una postura o una forma de moverse. Su intención es alejarse de los estereotipos y captar aquello que hace singular a cada modelo.

La luz constituye uno de los elementos fundamentales de su proceso creativo. El trabajo con modelos al natural exige rapidez y capacidad de observación, ya que tanto las posturas como la iluminación cambian continuamente. Por ello, el carboncillo, la creta y el pastel son las técnicas que mejor se adaptan a su manera de trabajar, al permitirle recoger con agilidad el movimiento y la esencia de cada figura.

El origen de este proyecto se encuentra en 2018 cuando, a raíz de su participación en los Cursos Superiores de Pintura de Paisaje de la Fundación Santa María de Albarracín, comenzó a trabajar el desnudo. Aquella experiencia supuso un reto y despertó su interés por la figura humana iluminada por la luz natural.

Desde entonces, participa de manera continuada en sesiones de dibujo vinculadas al colectivo 'Jueves al Desnudo', junto a un grupo de artistas con los que comparte encuentros, experiencias y aprendizaje.

A lo largo de estos años, ha completado su formación en diferentes centros y cursos especializados, profundizando en disciplinas como el paisaje, el retrato y la figura, así como en el estudio de la composición, la estructura, la luz y el color.

También ha participado en distintas exposiciones y actividades en espacios culturales de Castilla-La Mancha, como el Museo Antonio López Torres, el Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas, el Museo de Alcázar de San Juan, la Alhóndiga de Villanueva de los Infantes y el Museo Municipal Elisa Cendrero de Ciudad Real, así como en la Galería de Arte María Aguilar en Marx Halle (Viena), entre otros.

También ha colaborado en sesiones de dibujo con personas con discapacidad vinculadas a las asociaciones Laborvalía y Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de Tomelloso (AFAS).

Pilar Jiménez Amat (Argamasilla de Alba, 1950) ha mantenido desde niña una estrecha relación con el dibujo y la pintura. Licenciada en Medicina y especializada en Pediatría y Puericultura, desarrolló su trayectoria profesional en el centro de salud de Tomelloso hasta que decidió prejubilarse para dedicar más tiempo a su vocación artística.

La exposición 'RECOPILACIÓN [Esas tardes de dibujo. 2018-2026]' podrá visitarse en el Museo Casa Zavala hasta el próximo 8 de diciembre. Con motivo de la muestra, se ha editado un catálogo con textos de Alfonso de la Torre y Tomás Paredes.