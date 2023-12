Pioz aprueba cinco liberaciones retribuidas, dos de ellas para los ex ediles de Vox que apoyaron al PSOE

Archivo - Pioz no celebrará este sábado pleno de constitución de su ayuntamiento a raíz de un recurso de la formación XPioz

Archivo - Pioz no celebrará este sábado pleno de constitución de su ayuntamiento a raíz de un recurso de la formación XPioz - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Municipal del municipio de Pioz (Guadalajara), ha aprobado este miércoles, en un pleno extraordinario, y gracias al voto de calidad del alcalde, el socialista Manuel López, las liberaciones retribuidas para cinco de los seis concejales del equipo de Gobierno, entre los que se encuentran los dos ex ediles de Vox, que tras abandonar la formación, otorgaron su voto al PSOE para que pudiera gobernar.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento alcarreño de Pioz gobernaba en minoría con el único apoyo de los cuatro ediles del PSOE, pero hace varias semanas llegó a un acuerdo con dos ex ediles de Vox, que si bien ya forman parte del grupo no adscritos y del equipo de Gobierno, no han conseguido dar la mayoría suficiente para gobernar a la formación de Manuel López.

Sin embargo, este miércoles se han aprobado las liberaciones retribuidas tanto de los dos ex concejales de Vox como de los tres del PSOE, entre las que no se encuentra la del alcalde, que está de asesor de Deportes de la Junta.

Esta aprobación ha sido posible gracias a la ausencia del único concejal de Vox en el municipio, que hoy no podía asistir al pleno por razones personales, una cuestión que, según Podemos, se ha aprovechado para convocar este pleno y que este punto haya tenido luz verde con el voto de calidad del regidor.

Desde el PP han anunciado ya que estudiarán el inicio de posibles acciones judiciales contra este acuerdo ya que, según su portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Sánchez, han sido "indecentes" las maniobras llevadas a cabo por el PSOE, "capaz de todo para seguir gobernando a cualquier precio".

"Esto vulnera la legislación y sentencias contra el transfuguismo puesto que no está admitido que un concejal asuma cargos o perciba retribuciones nuevas después de pasarse a la condición de No Adscritos", tal y como consta en el propio informe de Secretaría, según ha señalado Sánchez en nota de prensa.

Desde la formación 'popular' acusan al PSOE de Pioz de haber consumado "el pacto de la vergüenza" con dos ex concejales de Vox a cambio de 66.000 euros anuales. Una afirmación que hacen tras aprobar el pleno, con el voto de calidad del alcalde socialista, que estos dos ex concejales de Vox cobren 39.204,45 euros y 26.136,30 euros respectivamente; además de nuevos sueldos para los tres concejales del PSOE que se suman al del alcalde que ya cobra como "asesor" en la Junta de Comunidades.

Desde Podemos, el que fuera alcalde la pasada legislatura y actualmente concejal de esta formación, Juan Antonio Pendás, en declaraciones a Europa Press ha lamentado que el actual equipo de Gobierno haya "aprovechado" la ausencia, este miércoles, del concejal de Vox para celebrar este pleno extraordinario, donde, al quedar empatados a votos equipo de Gobierno y oposición, ha sido el voto de calidad del alcalde el que ha sido definitivo para que estas liberaciones retribuidas hayan salido adelante.

Para Pendás, no solo se trata de sueldos muy altos, especialmente para alguno que "viene sin tener ni oficio ni beneficio" sino que, además, se adoptan en un pueblo en el que todavía hay un alto nivel de endeudamiento.

Desde Podemos han señalado que no imaginaban "tanta suciedad" en un partido como el PSOE, criticando que los sueldos se hayan establecido en base al salario máximo de un alcalde en municipios con este número de habitantes. "Es indecente", concluyen desde la formación.