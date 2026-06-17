Plan de Sostenibilidad Turística Campana de Oropesa ha movilizado 2,6 millones en 23 municipios de la comarca

Acto institucional de presentación del balance del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Campana de Oropesa. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha clausurado este miércoles, en el Castillo de Oropesa, el acto institucional de presentación del balance del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Campana de Oropesa, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU que ha movilizado cerca de 2,6 millones de euros para impulsar la transformación turística de los 23 municipios que integran esta comarca.

En el acto han participado además el vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación, Joaquín Romera, la subdirectora de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria y Turismo, Ilona Shekyants, la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta, Arantxa Pérez, el diputado de Promoción del Empleo, Pablo Barroso, el diputado de Conservación Vial, Pedro Díaz, y alcaldes y concejales de los 23 municipios incluidos en este proyecto comarcal, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Durante su intervención, Cedillo ha destacado que el desarrollo de este Plan se ha hecho con una idea muy clara, la de "transformar el potencial de la Campana de Oropesa en oportunidades reales de futuro" y ha señalado que este proyecto representa fielmente la forma de trabajar del actual equipo de Gobierno de la Diputación, basada en la cercanía a los municipios, la colaboración institucional y el compromiso con el medio rural.

"Desde la Diputación de Toledo, bajo la presidencia de este equipo de Gobierno, hemos asumido un compromiso firme con el medio rural. Un compromiso que no se anuncia, sino que se demuestra con hechos, con inversiones y con presencia constante en el territorio".

Cedillo ha defendido además el papel de la institución provincial como herramienta de apoyo a los ayuntamientos y al desarrollo de los pueblos, asegurando que "creemos en una Diputación útil, cercana y que no mira desde la distancia, sino que camina al lado de los ayuntamientos".

En este sentido, ha subrayado que este Plan de Sostenibilidad Turística constituye "una herramienta al servicio de los municipios, para generar actividad, atraer oportunidades y reforzar el tejido económico de la comarca", unos objetivos que contribuyen a uno de los grandes retos que guía la acción del Gobierno provincial: la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades en el medio rural.

"Y ese es el camino que vamos a seguir. Porque el reto de la despoblación no se combate con discursos, sino con decisiones. Con políticas que generen oportunidades reales, que mejoren la vida de la gente y que permitan que nuestros pueblos tengan presente y futuro", ha señalado.

Concepción Cedillo ha valorado igualmente la colaboración entre administraciones y la adecuada gestión de los fondos europeos como elementos fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos, destacando que la Campana de Oropesa es hoy una comarca "con más proyección, con más recursos y con una estrategia turística más sólida".

La presidenta ha concluido asegurando que la Campana de Oropesa y este proyecto han demostrado que cuando se cree en las posibilidades de algo y se trabaja con rigor, es posible avanzar, reivindicando un modelo de desarrollo basado en la confianza en la provincia, la cercanía institucional y la creación de oportunidades para todos los municipios.

EL TURISMO COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES PARA EL MEDIO RURAL

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, ha sido el encargado de abrir el acto, destacando que el objetivo fundamental del Plan ha sido "transformar el potencial turístico de la Campana de Oropesa en oportunidades reales para sus pueblos, en forma de empleo, actividad económica y futuro".

Romera ha señalado que el turismo sostenible se ha consolidado como "una herramienta clave, no solo para atraer visitantes, sino para dinamizar la economía local, apoyar a las empresas de nuestros municipios y generar nuevas oportunidades en nuestros pueblos".

El responsable provincial de Turismo ha explicado que la Campana de Oropesa dispone hoy de una oferta más estructurada y competitiva gracias al desarrollo de nuevos productos vinculados al turismo de naturaleza, el patrimonio, la movilidad sostenible y la promoción turística, destacando que este Plan "no se limita a invertir, sino que busca generar actividad, oportunidades y futuro en el territorio".