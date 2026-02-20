La Plataforma 8M de Toledo recorrerá el Casco este sábado en una 'Ruta Violeta' de artistas feministas

Cartel de la Ruta Violeta. - PLATAFORMA

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 8M de Toledo llevará a cabo una 'Ruta Violeta' por el Casco Histórico de la ciudad este sábado, 21 de febrero, de 10.30 a 13.30 horas, en la que mujeres artistas feministas "tomarán" el espacio cultural para denunciar desigualdades y reclamar justicia.

"Pintaremos el futuro de violeta por las calles de nuestra ciudad", apunta, para agregar que el arte "es la forma más potente de expresión. Es nuestra voz cuando intentan callarla", apunta la Plataforma en nota de prensa.

"Recorreremos los escaparates para dar palabra y arte, para dar voz a las luchas y sueños de todas las mujeres. Son pinceladas de futuro, esperanza y libertad, pigmentos de voces que no cesan, por la igualdad y la justicia", apunta.

En un contexto donde la brecha de género en el arte "sigue siendo estructural y sistemática", la Plataforma 8M Toledo afirma que "irrumpe" con un acto colectivo de resistencia. Así, mujeres artistas feministas ocuparán negocios locales del Casco Histórico para visibilizar las desigualdades persistentes en el sector cultural y reivindicar el arte como herramienta de transformación política y social.

"Este encuentro no es una celebración complaciente, es una acción cultural feminista que interpela directamente a museos, galerías, universidades, gestores culturales y responsables públicos. El mensaje que queremos dar a la sociedad es que sin justicia de género no hay cultura democrática", señala.

La Plataforma 8M Toledo organiza esta actividad en colaboración con algunas artistas de Apolo Toledo, además de otras aportaciones. Entre ellas están Gemma Martín pintora y creadora; Sheila Ballesteros ilustradora y creadora de arte conceptual; Ana M Toribio y su retrato de Simone de Beauvoir; Mercedes Jones y su Collage analógico; María Rodríguez y su 'Shine on you renacer'; Silvia E y sus Ilustraciones de Fantasía y por último, una obra de Lourdes Madrid.

Los escaparates de Toledo donde se dibulgarán las obras, son Naturalmente Italian Coffe & Barkey (Plaza de San Juan de los Reyes), H&D Foto y Flor Taller floral (Bajada de San Martín, 4), Galería de Arte Encuentros (calle Reyes Católicos), el Baúl de la Piker (Plaza de la Magdalena, 19), Monadas Lenceria (calle Cadenas, 4), espacio 'La Madriguera' (Cristo de la Luz, 4) y joyería 'Soy La Mona' (calle de la Plata, 3).