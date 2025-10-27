La Plataforma Agroalimentaria en Red estará disponible para agricultores de C-LM, CyL, La Rioja y Extremadura en enero

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para implementar la Plataforma Agroalimentaria en Red (PIDA) --que permitirá conectar a compradores, distribuidores, vendedores y logística en un sistema que utiliza tecnología la inteligencia artificial, el análisis de datos y la computación en la nube-- culminarán el próximo mes de diciembre, para estar disponible en enero de 2026 inicialmente para agricultores de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios junto al presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, momentos antes de presentar a los agricultores castellanomanchegos esta plataforma.

Ruiz Molina ha indicado que esta herramienta se viene desarrollando desde el 2022, en un proyecto que lidera Castilla-La Mancha junto con las regiones de La Rioja, Extremadura y Castilla-León, para producir una plataforma que modernice la agricultura a través de la digitalización.

"Estamos hablando de un proyecto que tiene carácter transversal porque queremos que afecte a todos los actores de la gestión de la agroindustria y lo que pretendemos es que haya un conocimiento de la cadena de valor desde la producción hasta la comercialización pasando por la distribución", ha subrayado el consejero.

Un proyecto de un presupuesto total de 27 millones de euros, de los cuales el 75 por ciento proviene de fondos europeos y el 25 por ciento restante lo ponen las comunidades autónomas colaboradoras, para una plataforma pensada en un principio para que la usen Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

No obstante, ha detallado Ruiz Molina, uno de los requisitos establecidos por los fondos europeos es que la plataforma sea escalable a nivel nacional. "Incluso ya nos está diciendo el Ministerio de Transformación Digital que este proyecto pudiera ser presentado como la plataforma digital de Europa".

Ha concretado que con esta plataforma se usará "la tecnología más avanzada", desde inteligencia artificial a análisis de datos, pasando por computación en la nube, para permitir una mejora en la toma de decisiones, una optimización de los procesos de producción, distribución y comercialización de los productos agrarios y una mayor trazabilidad en los productos que llegan finalmente al consumidor.

Ha destacado el titular de Transformación Digital que este proceso lo lidera Castilla-La Mancha gracias a los trabajos previos que viene desarrollando con Asaja, por lo que ha afirmado que se ha hecho no solamente pensando en la tecnología sino también en las necesidades que tiene el sector.

Así, ha apuntado que antes de que se finalice la plataforma el Gobierno regional ha querido, con esta jornada, que fuese conocida desde el punto de vista técnico por todos los actores que van a poder conocer cuáles "son las bondades de un sistema que es innovador en España e incluso en toda Europa".

Finalmente, ha aclarado que PIDA se ha realizado a través de la Agencia de Transformación Digital, incidiendo en la colaboración con los potenciales usuarios, por lo que ha dicho que no será explotada por el Gobierno regional sino que lo hará el sector al que le será entregada una vez finalicen los trabajos.

MÁS DE 500 AGRICULTORES

De su lado, el presidente regional de Asaja ha destacado que hayan sido más de 500 lo agricultores de Castilla-La Mancha los que han acudido a esta jornada, señalando que tienen el problema de que "no les cuadran las cuentas" frente al conjunto de la cadena agroalimentaria.

Por tanto, ha celebrado que PIDA venga a dar "nitidez" a todos los procedimientos y que vaya a establecer "transparencia" en todos los procesos de comercialización del sector agrario. "Es lo que más falta nos hace visto los tiempos que vivimos y los tiempos que corremos, con una amenaza clara desde Bruselas y una amenaza clara desde el comienzo internacional con los aranceles".

A preguntas de los medios, Fresneda se ha mostrado seguro de que esta plataforma mejorará las condiciones del sector, a lo que ha sumado que dotará "muy bien" tecnológicamente las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha y del resto del país.