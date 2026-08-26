Plataforma se opone al decreto de biometano C-LM con 5.400 alegaciones y piden su nulidad: "Promueve la especulación"

Representantes de la Plataforma de Stop Biometano en Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS

TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma regional STOP Biometano CLM ha trasladado las más de 5.400 alegaciones que han presentado al decreto del Gobierno regional que recoge las condiciones para transformar los residuos orgánicos para su transformación en biometano y ha pedido su nulidad, pues a su juicio, responde a un "modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo".

En rueda de prensa, responsables de esta plataforma y del Partido Verde Verdes-Equo CLM, han precisado que hay unas cien plantas de biometano que están en proceso de instalación y están activas tres en Balsa de Ves en Albacete, en Noez-Casas Buenas en Toledo y en Belinchón en Cuenca.

Estos colectivos avisan de que la oposición a estas plantas puede llevarse a los tribunales si el Gobierno regional no cambia su opinión, y han solicitado una reunión con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para trasladarle esta postura.

A la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, le han manifestado que se reúna con más frecuencia con estos colectivos, ya que está manteniendo más encuentros con empresas gasísticas y constructoras.

Estas plantas "suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra. No la queremos, ni siquiera queremos el decreto tal como ha sido planteado", ha manifestado Rafael Ruiz, representante de la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Torralba de Calatrava, que añade que "el decreto tiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica y por tanto podrían ser motivo de nulidad", por lo que debería ser revisado y anulado.

Las plantas responden a una "política antisocial, antipopular y antidemocrática", ya que "se quieren implantar en contra de la voluntad de los pueblos". Son "contaminantes, malolientes y nocivas" y pueden generar posibles impactos "a la flora, la fauna y el paisaje", señalan estos colectivos en algunas de sus alegaciones.

Esta plataforma regional, que hasta le fecha engloba a 46 colectivos, plantea que hay doce métodos alternativos a la eliminación de residuos, propuestas en las que están trabajando.