La Plaza de España de Guadalajara se convierte en museo con la muestra 'De polo a polo'

GUADALAJARA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Guadalajara se convierte, desde este mismo martes hasta el próximo 22 de enero, en un gran mueso al aire libre con la exposición 'De polo a polo. Viaje a los grandes paraísos naturales', una muestra en la calle, organizada por la Fundación 'la Caixa', que recoge 52 imágenes de gran belleza, que van desde el Ártico a la Antártida, con un denominador común, concienciar sobre la importancia de proteger el planeta.

Se trata de una exposición que es arte en la calle, donde se recogen las mejores imágenes de naturaleza de prestigiosos fotógrafos de National Geographic como Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen y Tim Laman, entre otros, revelan la belleza y fragilidad del mundo.

Una muestra en la que también colabora el Ayuntamiento de Guadalajara y que forma parte del programa Arte en la calle, a través del cual la Fundación 'la Caixa' quiere aproximar la ciencia, la naturaleza y la cultura a las personas, fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones y generar un espacio de reflexión a los visitantes.

En su inauguración, junto al comisario de la misma, Jaume Marlès, ha estado la directora de Banca de Instituciones de CaixaBank, María del Carmen Díaz Chirón la responsable territorial de la fundación en Castilla-La Mancha, Rosa Gómez y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos.

Los bosques asiáticos, la sabana africana, el Ártico y la Antártida, entre otros, son paraísos naturales que se pueden disfrutar en este viaje fotográfico que acerca a los visitantes a los biomas de la tierra presentes en la exposición.

Fotografías en gran formato entre las que, por citar alguna, se encuentra la de un orangután trepando por un árbol en la región de la Sonda en Borneo (Asia), obra del prestigioso fotógrafo Tim Laman, ganador del Wildlife Phtographer of the Year de 2016, o el leopardo de las nieves fotografiado en La India (Asia), del Steve Winter, obra ganadora del certamen Wildlife Photographer of the Year en 2008.

Aunque está al aire libre, desde la Fundación 'la Caixa' se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas previa reserva en CaixaForum.org. y también para grupos escolares, en este caso llamando al 900801137. Para Marlès, esta muestra tiene, sin duda, un doble mensaje: mostrar todos estos ecosistemas, pero también las amenazas en las que se encuentran muchos de ellos, generadas en muchos casos por la sociedad actual.

Por su parte, la alcaldesa de la capital ha agradecido a 'la Caixa' esta exposición de fotografías "con parajes únicos, de gran belleza y excepcionalidad"; imágenes "únicas" que reflejan también la importancia "de lo que tenemos hoy y la necesidad de conservarlo". Guarinos ha animado a todos los guadalajareños a visitar esta muestra a lo largo de las próximas semanas.