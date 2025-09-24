El pleno de la Diputación de Cuenca pide una solución "justa" al ERE de Mahle con el menor impacto social en la comarca

Declaración institucional de la Diputación en apoyo a los trabajadores afectados por el ERE de Mahle. - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha leído en el pleno de septiembre una declaración institucional de apoyo a los 550 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto por la multinacional Mahle en Motilla del Palancar.

PSOE y PP han consensuado un texto en el que piden una solución "justa para las dos partes" y que produzca el menor impacto social en la comarca. El diputado y concejal del PP en el Ayuntamiento de Motilla, Jesús Ángel Gómez, ha agradecido el apoyo unánime de esta Corporación provincial y ha deseado que las administraciones sigan unidas en la defensa de los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro, Martínez Chana, ha lamentado que Mahle se haya visto afectada por la crisis global del vehículo eléctrico, que está pasando apuros principalmente por la presión del mercado chino, y ha defendido que el Plan de Industrialización que impulsa la Diputación de Cuenca, tiene que contribuir a la diversificación de las actividad industrial de los municipios, "para no tener todos los huevos en la misma cesta".

Respecto al ERE, ha asegurado que van a estar vigilantes para que "no se ceda un milímetro" para el cumplimiento estricto de la legislación.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

El Pleno de la Diputación, en su sesión ordinaria de septiembre, también ha aprobado una modificación a las bases de ejecución del presupuesto para la concesión de una serie de subvenciones directas.

En concreto, las ayudas aprobadas se destinarán al centro de Memoria Democrática de Santa Cruz de Moya (100.000 euros), el Septenario de la Subida a Moya de la Virgen de Tejeda (30.000 euros), la Fundación Gustavo Torner (35.000 euros), el centenario de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias (8.000 euros) y unas ayudas de 14.000, euros para ayudas al desarrollo rural y de 60.000 para adquisición de terrenos.

No ha habido unanimidad en la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo con tres cambios: la sustitución del puesto de conserje por el de responsable de conserjería y asuntos protocolarios, la subida del complemento del jefe de mantenimiento y el cambio de la forma de previsión del jefe de medio ambiente.

Sobre estos cambios, la diputada del Partido Popular Clara Plaza ha reprochado, entre otras cuestiones, que el nuevo responsable de conserjería se nombre ahora por libre designación.

También ha criticado la subida del complemento específico y que se abra el cargo de servicio de medio ambiente para que se pueda abrir a otras administraciones públicas y que pase a ser de libre designación un puesto que antes era de concurso, al tiempo que ha invitado a que se haga una revisión de la descripción de los puestos de trabajo de la Diputación para poder conocer sus funciones.

La modificación de todos estos puestos ha sido defendida por Abel Fresneda, que ha asumido recientemente las responsabilidades de Personal.

Finalmente, el pleno de Diputación ha rechazado la urgencia de una moción sobre la permuta que supone la cesión, por parte del Gobierno regional, de unas tierras ubicadas en unos veinte municipios conquenses al propietario de los terrenos donde se ubica el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito.

Sobre esta cuestión, el diputado del PP y alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech, ha criticado que no se defienda el derecho de los municipios al aprovechamiento de estas tierras. Por su parte, el presidente de la Diputación, pese a la no aprobación de la urgencia de la moción, ha asegurado que va a estudiar con detenimiento las condiciones de la permuta.