Pleno de Talavera recaba unanimidad para poner en marcha climatización en colegios pidiendo a Junta un plan para ello

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción del Grupo Municipal Socialista instando al equipo de Gobierno a poner en marcha proyectos de climatización en los Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, así como el Centro de Educación Especial Bios se ha aprobado por unanimidad con una enmienda de adición y modificación del Grupo Municipal Popular y del Grupo Vox.

De tal manera, se ha aprobado la elaboración de un proyecto de climatización para refrigerar los Centros de Educación Infantil, Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y el Colegio de Educación Especial 'Bios', que recogerá el diagnóstico, las necesidades y el presupuesto económico necesario para cada centro educativo.

PP y VOX han añadido en la proposición que el Ayuntamiento inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a realizar un Plan de climatización para los colegios y centros educativos de Talavera, "como prometió en el discurso de investidura el 5 de julio de 2023 y así dar una solución viable, factible, práctica y sostenible a todos los colegios y centros educativos".

"Viene a mejorarla, sumando la climatización para los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, además de para Infantil y Primaria y el colegio Bios".

El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha incidido en que la mejora de la climatización debe extenderse a todos los centros educativos, no sólo a Infantil y primaria "porque en esta cuestión no cabe establecer fronteras puesto que el rigor climático se da por igual en cualquier tipo de alumno".

Por eso, ha dejado claro que el equipo de Gobierno seguirá instando a insistiendo a la Junta, "dado que es una responsabilidad suya", que haga los proyectos de estas instalaciones y destine el presupuesto suficiente para llevarlo a cabo, y no se quede el meras promesas como hasta la fecha ha venido siendo".

Mientras, el Ayuntamiento seguirá con su competencia de mantenimiento y conservación de las instalaciones de los centros educativos, "pero no olvidemos que nosotros no podemos sufragar unos costes que no nos corresponden, y que sí le corresponden a la Junta y debe afrontar y pagar cuanto antes".

EXIGENCIAS A PAGE DE VOX

Por su parte, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha exigido al jefe del ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page que "cumpla con lo prometido" en el debate de investidura del pasado 5 julio de 2023, donde se comprometió a dedicar el 70 por ciento de los presupuestos a los servicios públicos esenciales como sanidad y educación.

David Moreno ha recordado que García-Page ya anunció un plan de climatización para todos los colegios de Castilla-La Mancha, "Desde el grupo VOX queremos reclamar de manera urgente la puesta en marcha de un plan de rehabilitación energética en todos los centros educativos de Castilla-La Mancha, ya que "los alumnos trabajan y trabajadores de estos centros están sufriendo las consecuencias de las malas condiciones de los mismos, en cuanto al deficiente y en algunos casos nulo, aislamiento térmico".

Desde el Partido Popular y VOX se ha presentado una enmienda de modificación y de adición ya que "se considera que es una iniciativa incompleta, necesaria para todos los centros educativos, no solamente para los Centros de Educación Infantil y Primaria, sino también para los Centros de Educación Secundaria, de Bachiller, de Formación Profesional (FP) y también de Educación Especial, porque "si hace calor en las aulas de infantil, también hace calor en las de educación secundaria y de bachiller".

En este Pleno se ha aprobado de forma definitiva por unanimidad el reglamento del Consejo Municipal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, tras la resolución de reclamaciones, sugerencias y alegaciones.

Asimismo, la proposición del Grupo Municipal Popular y el de Vox para instar a la Junta y al Ministerio de Hacienda a recuperar los servicios de la Administración de Hacienda en Talavera, se ha aprobado por unanimidad.

"No podemos tolerar que los talaveranos y los vecinos de la comarca se tengan que desplazar a Toledo para gestiones que les incumben directamente", lo que conlleva una pérdida de tiempo absoluta "y además de que no tienen referentes siquiera con los que consultar en Talavera a la hora de solucionar sus problemas en materia fiscal", ha afirmado el portavoz.

PSOE PIDE PRIMEROS PASOS A GOBIERNO LOCAL

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha destacado que con esta moción se buscaba que el Gobierno local "de los primeros pasos para la climatización de los centros educativos de Talavera, un paso que tiene que dar el Ayuntamiento independientemente de las competencias que tenga".

Así, ha indicado que desde el Gobierno local "tienen que ponerse a trabajar para empezar a redactar proyectos y planes que mejoren la eficiencia térmica de estos colegios ante estas etapas de episodios de calor extremos que se están dando durante los meses de abril, mayo o septiembre, cosa que antes no pasaba".

En lo que respecta a la moción presentada también por el Grupo Socialista para la reposición de los cabezales de farolas robados durante el mes de agosto en el carril bici entre Talavera la Nueva y Gamonal, esta ha sido retirada ya que "tras presentar esta moción y hacer algo de presión, el Gobierno local se ha puesto a trabajar y ha exigido a la empresa que se repongan estos elementos".

Para los socialistas, se trata de "una muestra más de que estamos haciendo una oposición en positivo, pensando en los ciudadanos de Talavera de la Reina y de sus tres EATIMs", ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, Hidalgo ha recordado que desde el Grupo Municipal Socialista presentarán una proposición en positivo para mejorar Talavera en cada pleno municipal, "porque nos importa Talavera, porque no queremos que la parálisis y la inacción de este equipo de Gobierno de PP y Vox eche el freno de mano al crecimiento que estábamos viendo en nuestra ciudad desde hace varios años", ha informado el PSOE en nota de prensa.