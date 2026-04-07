El pleno de Valdepeñas aprueba una modificación de crédito de 400.000 euros para renovar el pabellón de 'La Molineta'

Pleno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Valdepeñas, celebrado este martes, ha aprobado una modificación de crédito de 400.000 euros para llevar a cabo la obra civil y equipamiento del pabellón de La Molineta, tras concluir las obras de renovación de la cubierta.

El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta, con los votos a favor del PSOE, Unidas por Valdepeñas y el concejal no adscrito, y la abstención del PP y Vox. Una cuestión, en la que la teniente de alcalde, Vanessa Irla, ha recordado que la empresa adjudicataria de instalar la nueva cubierta abandonó la misma dejando la instalación a la intemperie durante los días de mayores tormentas, lo que provocó que el consistorio rescindiera el contrato y reclamara daños por el abandono de la obra.

Sin embargo, el estado de como quedó el pabellón después de las fuertes lluvias ha sido criticado por la oposición, algo que Irla ha replicado alegando que "el equipo de Gobierno no puede ser ahora responsable de las condiciones meteorológicas, cuando una empresa ha abandonado una obra".

En este sentido, apuntaba que "había corporativos que incluso se alegraban de que lloviera para tener material gráfico para sus videos, en eso ha estado entretenidos la oposición, en hacer ruido".

Por otro lado, ha señalado que "desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible para hacer un expediente de urgencia, para adjudicar a otra empresa la cubrición del pabellón, que ya está finalizada, y ahora traemos aquí 400.000 euros para poder llevar a cabo la obra civil y equipamiento deportivo".

USO DE PATINETES

Entre otros de los puntos destacados se ha dado luz verde por unanimidad a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la circulación de los vehículos de movilidad personal en el término municipal de Valdepeñas.

De esta manera comienza un trámite que podría prolongarse unos dos meses hasta que entre en vigor, cuando se llevará a cabo una campaña informativa para la ciudadanía, tal y como ha explicado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

El regidor municipal ha remarcado que la Dirección General de Tráfico hizo vigente la ley estatal que regula los patinetes a motor el pasado 1 de enero, y en ella se ha basado el consistorio para redactar su ordenanza.

Jesús Martín ha puntualizado que este tipo de vehículos de movilidad personal deberán contar con una matrícula, no podrán utilizarlos por la vía pública menores de 15 años, el casco será de uso obligatorio y deberán respetar las señales de circulación, como el resto de los vehículos.

"Se pueden ya solicitar la matrícula a través de la web de la DGT", ha informado el alcalde, añadiendo que "vamos a ser generosos, porque todo cambio cuesta trabajo aplicarlo al 100%, por lo que la primera multa será una advertencia, y no se ejecutará".

OTRO ASUNTOS

En cuanto a otros puntos de la sesión plenaria destaca la aprobación de una modificación de créditos por valor de 71.000 euros, de los cuales más de 16.000 euros se destinará a los servicios del plan de conciliación laboral y familiar y 55.000 euros a la aportación municipal del Ayuntamiento a la Fundación Museo del Vino, correspondiente al ejercicio 2025.

Por último, ha salido adelante la modificación parcial de la ordenanza reguladora en cuanto a la utilización de toldos en establecimientos, para una uniformidad a lo largo de los dos próximos años, así como la modificación del día festivo del día de apertura del comercio 2026.

Los interesados han trasladado a la corporación cambiar al día 6 de junio, declarado día festivo local, la jornada de apertura de establecimientos comerciales hasta las 15.00 horas, en lugar del domingo 28 de junio, como estaba establecido en el calendario autonómico.