La Poblachuela cuenta ya con un desfibrilador que completa la red de pedanías cardioprotegidas de Ciudad Real

La Poblachuela ya cuenta con desfribilador. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha instalado un nuevo desfibrilador en el Centro Social de la pedanía de La Poblachuela, en el marco del Programa Barrio Seguro, una iniciativa municipal orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en todos los barrios y pedanías del término municipal.

Durante la presentación, la concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha señalado que esta actuación responde a una demanda trasladada por los propios vecinos y vecinas de La Poblachuela. "Hoy estamos aquí dando respuesta a una petición que teníamos pendiente y que ya es una realidad.

Con esta instalación podemos decir que cerramos el círculo de las pedanías como espacios cardioprotegidos", ha afirmado, para subrayar la importancia de acercar recursos esenciales a las zonas más alejadas del núcleo urbano.

"Estamos hablando de dispositivos que pueden salvar una vida en uno o dos minutos. Para este equipo de Gobierno era prioritario garantizar que todos los vecinos, independientemente de donde vivan, tengan acceso a este tipo de herramientas", ha indicado.

Asimismo, la concejal ha anunciado la organización de un curso de formación en el uso del desfibrilador, previsto para el próximo sábado 25, en horario de tarde, con el objetivo de facilitar la asistencia del mayor número posible de vecinos. "Queremos que la ciudadanía esté preparada para actuar en caso de emergencia. Estoy convencida de que habrá una gran participación", ha añadido.

Por su parte, el alcalde pedáneo de La Poblachuela, Juan José Llanos, ha mostrado su satisfacción por la instalación del dispositivo, destacando que se trata de una reivindicación histórica. "Era una necesidad que habíamos trasladado hace tiempo y que recientemente volvimos a plantear. Hoy es una realidad y estamos muy contentos", ha señalado.

Llanos ha incidido en la utilidad del desfibrilador, especialmente en un espacio como el centro social, que registra actividad durante toda la semana y una notable afluencia de personas los fines de semana. "Aquí se concentran muchas actividades y visitantes, por lo que contar con este aparato es fundamental. Puede marcar la diferencia en una situación de emergencia", ha explicado.

Además, ha destacado la importancia de la formación ciudadana en el uso de estos dispositivos. "Vamos a difundir el curso entre todos los vecinos porque es esencial que sepamos cómo utilizarlo. En un momento dado, cualquiera puede salvar una vida", ha afirmado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Ciudad Real reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, avanzando en la consolidación de una red de espacios cardioprotegidos basada en la escucha activa y la atención a las necesidades reales de los vecinos y vecinas del municipio.