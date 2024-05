Podemos propone una iniciativa para evitar que se usen fondos europeos para alquileres con precios "antisociales" en CLM

GUADALAJARA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Julio Rodríguez, secretario de Paz de Podemos y candidato a las elecciones europeas, ha presentado, junto al coordinador autonómico de Podemos y también candidato, José Luis García Gascón, una iniciativa europea para el derecho a la vivienda digna en Castilla-La Mancha en un acto de campaña en Guadalajara. Al acto ha asistido también Gracia Monge, coordinadora de Alianza Verde en la región, partido ecologista que concurre con Podemos a las elecciones europeas.

En este acto, Julio Rodríguez ha destacado que el próximo 9 de junio "nos jugamos el elegir una Europa que apueste por el militarismo y la defensa de los intereses económicos de los más poderosos o una Europa de la paz y que apueste por invertir en derechos sociales". El candidato para los próximos comicios en la lista morada ha afirmado que "para tener unos servicios públicos fuertes y de calidad como sanidad, educación y vivienda es necesario apostar por ellos y reducir el gasto en armamento, dado que ello también es seguridad, en este caso desde el punto de vista más humano", según ha informado Podemos en nota de prensa.

La iniciativa europea presentada, una pregunta del Parlamento Europeo a la Comisión formulada por Podemos, solicita "transparencia y que los alquileres púbicos en Castilla La Mancha, cuya financiación tenga origen europeo, tengan un precio por debajo del valor de mercado para evitar situaciones como el último anuncio del Gobierno de Page con la creación de 475 nuevas viviendas en Toledo e Illescas gracias a 17 millones de euros procedentes de la Unión Europea con precios de alquiler de 646 euros, muy por encima de los de mercado y totalmente antisociales".

En este sentido, José Luis García Gascón ha manifestado que esta iniciativa "está encaminada a que Europa resuelva el escándalo de los alquileres antisociales de 646 euros del Gobierno regional, pues se construirán con dinero europeo y es necesario que haya transparencia y un precio social y asequible".

García Gascón, que califica de "escándalo" la situación sobre los contratos de alquiler público regionales anunciados durante las pasadas semanas, señala que "el mismo García-Page dice que no son viviendas sociales" a pesar de que "se construyan en suelo público gratuito de la Junta con muchos millones de euros de dinero europeo para acabar costando 646 euros, una cantidad que muchas familias y muchos jóvenes no pueden permitirse y por tanto no pueden tener emancipación y acceso a la vivienda".

Además, José Luis García Gascón ha defendido que en el programa electoral de Podemos para estas elecciones europeas, "además del compromiso de aumentar fondos para vivienda pública, como los que llegan a Castilla-La Mancha, existe un apartado de vivienda, con la medida de una directiva europea para aumentar el parque de vivienda pública con la cesión de la mitad de las viviendas que poseen fondos buitre y bancos".

En el cierre del acto, la coordinadora autonómica de Alianza Verde, Gracia Monge, ha puesto de manifiesto que "la vivienda es un derecho que ampara nuestra Constitución y que por ello es necesario la intervención de las administraciones públicas en dicho mercado para evitar desahucios y la compra de sectores de ciudades por fondos privados que no se preocupan por los derechos sociales ni por la sostenibilidad, destruyendo ejes medioambientales vitales para la salud y el bienestar de la sociedad".