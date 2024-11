Policía Nacional advierte del acceso libre a Internet en menores: "Es más peligroso que dejarles la llave de un coche"

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha advertido este jueves de las consecuencias que tiene el acceso libre a Internet por parte de los menores de edad, para indicar que un móvil sin control y con acceso a cualquier tipo de contenidos "es peligrosísimo". "Es más peligroso que dejarles las llaves de un coche", ha indicado el policía nacional de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Toledo, Juan Pacheco.

Ha sido en declaraciones a los medios momentos antes de participar en la jornada organizada por CCOO 'Ciberacoso. Gestión y prevención del delito', a la que también ha asistido la secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO, Rosario Martínez, y Arantxa Rodríguez, analista de ciberinteligencia y perito judicial en OSINT.

En este sentido, en cuanto a las recomendaciones para no caer en el ciberacoso por parte de los menores, ha indicado que desde la Policía Nacional se llevan a cabo charlas a través de los delegados de formación para que los jóvenes hagan un uso responsable del teléfono móvil. A lo que ha añadido que los padres también deben tener cierto control sin llegar a fiscalizar.

"Yo no veo normal que una cría de 11 años tenga un perfil de Instagram. Pero eso ya queda de parte de los padres", ha apuntado, para agregar que, a nivel legal, han surgido también ciertos movimientos por parte de asociaciones de padres que quieren que haya una normativa respecto a los móviles y que se establezca una edad para poder tenerlos.

En este punto ha afirmado que los menores que sufren ciberacoso son "desgraciadamente" cada vez más jóvenes porque la sobreexposición a las redes sociales empieza antes. "Antes estaríamos hablando de un perfil de 15-16 años, pero ahora un crío de 10 años puede tener móvil y puede tener un móvil con acceso a Internet. Y aunque sus padres le controlan, a lo mejor otro chaval que está en su círculo de amigos tiene un móvil y no tiene control".

LOS JÓVENES, MUCHO MÁS EXPUESTOS

Con todo, ha dicho que los jóvenes "están muchos más expuestos" al ciberacoso porque tienen redes sociales de todo tipo. Así, ha señalado que, al igual que las estafas por Internet han subido exponencialmente, también lo han hechos los casos y las denuncias de ciberacoso y bullyng o la violencia de género.

"La mayoría de las denuncias que nosotros cogemos, en las que esté mezclado el tema digital, las nuevas tecnologías y la violencia de género, suelen ser a jóvenes, incluso menores, que han compartido algún tipo de contenido sexual con su pareja y esta, al romper la relación, comparte este contenido para humillarla con amigos en grupos de WhatsApp", ha manifestado.

Ha abundado así en que la sobreexposición de los jóvenes en las redes sociales es un "potencial" de los agresores sexuales para buscar a sus víctimas e intentar hacerse pasar por una persona que no son para proceder a un chantaje. "Son, además, muy expertos y seguirles la pista es muy complicado", ha concluido.

RECHAZO CONTRA EL MACHISMO

De su lado, la secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO ha indicado que con esta jornada el sindicato quiere volver a manifestar su rechazo contra el machismo y contra cualquier forma de violencia machista "que todavía se sigue produciendo en la sociedad".

"Hoy queremos hablar y centrarnos en el ciberacoso por los peligros y los riesgos que conlleva, por lo extendido que está en general y porque afecta a la población más joven en particular", ha apuntado, para destacar también la importancia del dato de las imágenes que se modifican a través de inteligencia artificial.

En este sentido, ha indicado que el ciberacoso está todavía por conocer, por lo que desde CCOO quieren dar a su estructura sindical herramientas para poder abordarlo y combatirlo. "Nos parece una jornada muy interesante que hasta ahora no habíamos abordado y realmente muy necesaria para toda la sociedad, pero especialmente también, como no puede ser de otra manera, para nuestra estructura en particular".

Preguntada en concreto por la inteligencia artificial, Martínez ha indicado que se pueden producir "muchas y diversas" discriminaciones como, por ejemplo, a la hora del reclutamiento de personas. "Vemos cómo la inteligencia artificial adopta estos sesgos discriminatorios de género y vemos cómo realmente tenemos verdaderos problemas".

Por último, Arantxa Rodríguez ha indicado que la jornada se hablará sobre cómo Internet puede perfilar a una persona y cómo todos los datos que se van dejando habitualmente en el mundo virtual pueden ser usados para sufrir ciberacoso, no solo por exparejas sino también por gente del entorno, como pueden ser compañeros de trabajo.

A lo que ha unido que también se puede sufrir un ciberacoso por parte de las empresas comerciales mediante el spam, algo que ha achacado a todos los datos que se van dejando en la red.