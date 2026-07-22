Políticos e instituciones despiden a Gómez Cavero con el mensaje común de que luchó por una Cuenca mejor

Archivo - Candidato de Cuenca nos Une en Cuenca, Isidoro Gómez Cavero - CUENCA NOS UNE - Archivo

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las campanas de la Torre de Mangana de Cuenca doblarán este miércoles a las 12.00 horas por el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde durante las dos últimas legislaturas de la ciudad, cuya pérdida ha sido lamentada por todo el espectro político. El velatorio se celebrará en el Tanatorio de la Paz y la misa será este jueves a las 11.00 horas en la iglesia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado públicamente el fallecimiento de Gómez Cavero, que como teniente de alcalde en la coalición de Gobierno junto al PSOE "ha liderado algunos de los proyectos más importantes de los últimos años en lo que a la gestión municipal se refiere".

El alcalde Darío Dolz se ha mostrado consternado ante el fallecimiento de quien considera "más que un compañero y amigo, ha sido como un hermano", y ha trasladado su pésame familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense.

"Querido Isidoro, qué pena más grande. Te has ido demasiado pronto, con las ganas que tú tenías de seguir dando guerra y luchando por esa Cuenca mejor que tenías en mente. Ni te imaginas lo que te voy a echar de menos, lo que te vamos a echar de menos, lo que Cuenca te va a echar de menos", ha señalado Dolz en redes sociales.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado a través de las redes sociales a Gómez-Cavero, con quien negoció algunos de los proyectos para la ciudad de Cuenca.

"Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca y puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos. Descansa en paz, Isidoro", ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento del médico conquense, "una persona que siempre peleó por una Cuenca mejor" y ha traslado sus condolencias a toda su familia y amigos.