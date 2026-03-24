Posponen el juicio en Toledo contra el acusado de malos tratos y agresión sexual tras no comparecer al proceso

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TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se iba a celebrar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo este martes contra S.T.R, acusado de malos tratos, amenazas y agresión sexual contra su pareja sentimental, ha quedado pospuesto tras no comparecer este a dicha citación judicial.

Tal y como han precisado a Europa Press fuentes judiciales, la nueva fecha, previsiblemente, será el 6 de abril de 2027.

El acusado se enfrentaba hasta ocho delitos de malos tratos, amenazas, agresión sexual con acceso carnal, vejaciones injustas, coacciones y maltrato habitual, que habría cometido contra su pareja sentimental en el transcurso de la relación.

Tal y como figura en el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el acusado, desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 13 de junio de ese año, mantuvo una relación sentimental con la víctima, en el transcurso de la cual y con ánimo de menoscabar su integridad física y psíquica, llevó a cabo dichas conductas, sometiendo a la mujer "a una situación continua de tensión y dominación, en un clima de celos y violencia física, verbal y sexual, para controlarla, aislarla y humillarla, provocando en el hogar continuos episodios de confrontación y afrenta a su pareja".