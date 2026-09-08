PP admite que el empeoramiento de C-LM en PISA es menor que en otras CCAA pero advierte: "Más bajo no podíamos caer"

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha apuntado este martes, respecto al informe PISA, que si en 2022 la región obtuvo unos resultados "por los suelos", "evidentemente más bajo no podíamos caer" en 2025.

Preguntada al respecto en Talavera de la Reina coincidiendo con la festividad de la Virgen del Prado, la dirigente 'popular' ha insistido en que "cuando uno comienza con unos datos nefastos, pues al final el empeoramiento será mucho menos que en el resto de España".

Dicho esto, ha querido dejar claro que "el resto de comunidades autónomas siempre han tenido mejores datos que Castilla-La Mancha".

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Sobre el arranque del curso escolar 2026-2027, Agudo ha lamentado que a los padres les cueste este inicio de curso escolar "más que nunca". "Una media de más de 500 euros por alumno nos cuesta a las familias y además con más de un 43% de pobreza infantil en nuestra región", ha advertido.

"Hay niños que hoy vuelven a aulas en colegios que están apuntalados y a aulas que están ocupando otras aulas como bibliotecas, porque el gobierno de Emiliano García-Page no está llevando a cabo una política de inversión", ha criticado.

Por lo tanto, se ha mostrado "segura" que el año que viene los niños volverán a las aulas con un mejor gobierno presidido por el PP.

PACO NÚÑEZ DESDE ILLESCAS

Por otro lado, y desde Illescas, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de un cambio de ciclo político en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España, reclamando recuperar "una senda de crecimiento, de gestión, de eficacia".

"Cambiar el ciclo político en Castilla-La Mancha es muy urgente. Lo es como en el conjunto de España, donde desterrar las políticas socialistas es ya una necesidad. También aquí en Castilla-La Mancha", ha señalado en una visita a Illescas, junto a la portavoz municipal y regional del PP, Alejandra Hernández.

Núñez ha destacado que "hay que alejar a nuestra gente del socialismo y recuperar una senda de crecimiento, de gestión, de eficacia como ya sucede en la mayor parte de las comunidades autónomas del país".

En este sentido, ha defendido también la necesidad de un cambio de gobierno en los ayuntamientos para que "esas políticas socialistas tan alejadas de la realidad dejen de regir los destinos de la ciudad".