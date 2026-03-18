PP advierte de que el Plan Anual Normativo de la Junta no incluye la ley para recuperar la carrera profesional sanitaria

El vicesecretario de Comunicación del PP de C-LM, Santiago Serrano. - PP

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha advertido este miércoles de que en el Plan Anual Normativo de la Junta no se encuentra la ley que serviría para recuperar la carrera profesional sanitaria.

En rueda de prensa, Serrano ha asegurado que este asunto refleja "la falta de seriedad" del presidente regional, Emiliano García-Page, por su decisión de "improvisar en algo tan trascendental" para la sanidad como es la recuperación de la carrera profesional para el año 2026, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Tal es su improvisación, tal es su incongruencia, tal es su ocurrencia que, en el Plan Anual Normativo de la Junta, no viene por ningún lado la ley que él dice que va a servir para recuperar la carrera profesional sanitaria".

En ese sentido, el vicesecretario del PP-CLM ha sentenciado que se trata de "un nuevo anuncio y una ocurrencia de Page".

Además, ha afirmado que el propio Page afirmó recientemente que este mismo año 2026 "podríamos contar" con una ley que regule un nuevo modelo de carrera, "pero no aparece recogido en la planificación normativa del Ejecutivo regional".

"Todo esto contrasta con declaraciones anteriores del presidente regional, cuando se negó en rotundo a recuperar la carrera profesional sanitaria, diciendo que eso supondría el despido de miles de profesionales en el Debate sobre el Estado de la Región".

Asimismo, ha subrayado que todo ello evidencia "un nuevo titular de prensa de un presidente cuya gestión al frente de la sanidad de Castilla-La Mancha hace aguas por todos lados", calificándola de "completamente ineficaz, ineficiente y gravemente perjudicial tanto para los profesionales como para los pacientes".

El portavoz adjunto ha recordado además que la actual Ley de Presupuestos de 2026 "prohíbe taxativamente el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria", una limitación que el Gobierno regional viene introduciendo año tras año.

Por todo ello, Serrano ha mantenido que "no hace falta ninguna ley, para recuperarla, sino que basta con eliminar esa prohibición. Lo único que tiene que hacer el Gobierno de Page es votar mañana a favor de la enmienda del Partido Popular", que propone suprimir el párrafo de la Ley de Presupuestos que impide su aplicación. Así de sencillo".

Sin embargo, ha advertido que si el Ejecutivo regional opta por otra vía será porque pretende "ganar tiempo", "escurrir el bulto" o "dar una patada para adelante al problema".