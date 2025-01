PP advierte de que la situación de la sanidad castellanomanchega en los últimos días es de "auténtico caos"

TOLEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Juan Antonio Moreno ha denunciado este viernes la "nula planificación y la nefasta gestión" de Emiliano García-Page como responsable de la sanidad de la región, que ha provocado "un auténtico caos" en los últimos días debido a los "cientos" de consultas que han cerrado y los "miles de pacientes" que reportan que "no son atendidos" por la sanidad pública.

De esta forma se ha expresado el diputado regional durante una rueda de prensa en la que se ha hecho eco del reporte que llega de los pacientes de la sanidad pública castellanomanchega, que atraviesa "graves problemas" en estos días como el cierre de consultorios en pueblos, en los que los pacientes se encuentran carteles a las puertas de los mismos, dirigiéndoles a otros municipios cercanos para ser atendidos por el médico. Esta situación, según Moreno, provoca en consultas de medicina y enfermería un "colapso" a la hora de atender la demanda asistencial.

En ese punto, Moreno ha aprovechado para dar las gracias a los profesionales de la sanidad pública regional, ya que "si no es por ellos sería difícil atender las necesidades que tenemos". Además, ha indicado que es una situación "que no es nueva" por lo que Page "no puede alegar ignorancia" porque es recurrente en los últimos años al no poner remedio, ni planificar los recursos necesarios. "Page no gestiona la sanidad, ni la planifica con antelación, ni se adelanta a las situaciones que se generan en estos momentos", ha explicado el diputado del PP, porque "a Page ni le preocupa la sanidad ni nuestra región".

Así, ha apuntado que, en Atención Primaria, el 37 por ciento de los pacientes esperan más de 7 días para ser atendidos; además, el 70 por ciento de los pacientes esperan más de dos días. A esto se suma, según denuncia el PP, el "cierre" de consultorios en muchos municipios de Castilla-La Mancha, lo que provoca desplazamientos a otras localidades para ser atendidos y un aumento de la demanda asistencial en todos los servicios de urgencias de la región.

A esto le ha sumado el "incesante" aumento de las listas de espera en Atención Hospitalaria, que se ha incrementado en un 6 por ciento durante 2024; siendo el aumento en lista de espera quirúrgica "dramática" ya que, desde que Page es presidente, ha aumentado en un 13 por ciento, según ha informado el PP en nota de prensa.

En cuanto a los profesionales de la sanidad, Moreno ha recordado que, en Castilla-La Mancha, "somos la única comunidad autónoma en la que no se han reconocido la carrera profesional", aglutinando diez años "de mentiras a los profesionales" por parte de Page; además de la "discriminación" que se hace al personal estatutario del Sescam con respecto al de otros trabajadores del sistema público regional.

A todo ello le ha sumado la crisis que puede provocar que no continúe Muface, ya que el sistema público sanitario regional debería asumir más de 74.000 cartillas nuevas en los próximos meses.