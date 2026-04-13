PP afea la "irresponsabilidad" del PSOE por "mirar más los votos" que el bolsillo de los castellanomanchegos

La secretaria general del PP Carolina Agudo - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afeado este lunes la "irresponsabilidad" del PSOE y del presidente regional, Emiliano García-Page, por "mirar más los votos" que el dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos de la región.

Así ha reaccionado Agudo a preguntas de los medios en rueda de prensa, preguntada por varias entrevistas publicadas en distintos medios de comunicación, una de ellas en la que García-Page reclamaba un adelanto electoral, otra en la que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, aludía al sorpaso de Vox al PP, y otra en la que desde el Gobierno regional se pronosticaba una mejora de resultado de los socialistas en los próximos comicios en 2027.

"Es un análisis preocupante que Page esté pensando más en los votos y no esté pensando en lo que van a pagar las familias castellanomanchegas en la declaración de la renta. Me parece de ser un irresponsable como presidente de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en que los castellanomanchegos van a pagar más que el resto de españoles en la renta y el PSOE está más "preocupado por las encuestas y por cuántos votos van a perder o van a ganar".

El PP está más preocupado por "dónde va el dinero que están pagando los castellanomanchegos, que sale de sus bolsillos y que no se revierte en mejores servicios públicos". Esto no le preocupa "ni a Page ni a Bellido, ni al PSOE", que lo que está evidenciando es "que mira los votos", ha afirmado Agudo.

Preguntada por la situación de Vox y las explicaciones que pide al PSOE respecto al destino de sus fondos, Agudo ha señalado que no valora los asuntos internos de otros partidos.