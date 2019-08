El PP afea a Page por hacer "las cuentas de la lechera" y le pide que no eche la culpa ahora a Sánchez

Publicado 19/08/2019 13:12:00 CET

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a mostrar este lunes su preocupación por las últimas noticias económicas que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzando y que, a su juicio, "ponen en duda la buena salud de la economía regional". Así, los 'populares' han afeado al presidente regional, Emiliano García-Page, que haya hecho "las cuentas de la lechera" y ahora intente echar las culpas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en las Cortes, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha criticado que la Junta de Comunidades no vaya a poder cumplir con el objetivo de déficit para este ejercicio y que la región vaya a tener una desviación de 360 millones de euros. "No nos vale que se eche la culpa a Pedro Sánchez y al Gobierno central, porque en este caso no se trata de buscar culpables sino de buscar soluciones".

Dicho esto, ha preguntado al Gobierno castellano-manchego de dónde va a recortar esos 360 millones que no se van a recibir y si los castellano-manchegos, por contra, "van a disfrutar de peores servicios que otros ciudadanos españoles".

Al hilo de esta cuestión, también ha censurado al Gobierno por asegurar que "la región está empezando a tener tensiones de tesorería que hará que los proveedores cobren más tarde", trasladando así --ha lamentado-- "los problemas a los proveedores que con esos retrasos financian a la Junta de forma indirecta".

"¿Cómo puede ser que en el mes de agosto, a cuatro meses de acabar el año, ya falte dinero?", se ha preguntado el diputado del PP, algo que ha achacado a "una mala planificación de inicio de la tesorería o a un gasto excesivo en los primeros meses del año".

Ante todo esto, el PP --tal y como ya anunció su presidente, Paco Núñez, el pasado viernes-- propone una bajada generalizada de impuestos en la región, al estilo del que propone Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

AUTOVÍAS

De otro lado, se ha referido al impacto que supondría implantar un peajes en la autovías. "No hemos oído a nadie del Gobierno de Castilla-La Mancha valorando esta iniciativa" del Gobierno central, y "queremos saber si Page va a penalizar a los castellano-manchegos haciéndonos pagar por usar las carreteras", ha añadido el diputado regional.

Ya a preguntas de los medios, el parlamentario del PP se ha referido al hecho de que IU estudie recurrir la supresión de limitación de mandatos aprobada por PP y PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Entra dentro de la autonomía de los partidos", ha manifestado el dirigente del PP, quien ha recordado que IU es un partido que no tiene representación en las Cortes. No obstante, ha rehusado valorar decisiones de otros partidos y ha defendido que IU está en su derecho de actuar como consideren oportuno.