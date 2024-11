PP avala el discurso "moderado" de Vox en violencia machista y consejera le afea ser su "rehén y terraplanista"

El PP rechaza la propuesta de resolución de Vox y saca adelante la suya con el apoyo del PSOE

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha sumado este jueves a los postulados de Vox en materia de violencia machista, asegurando que el discurso esgrimido por esta formación en el pleno, donde ha pedido derogar "de forma inmediata" la "sectaria" Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o "cadena perpetua" para los delitos más graves, ha sido "moderado".

Este cambio de paso, argumentado por la diputada 'popular' Itziar Asenjo, le ha valido la reprimenda de la consejera de Igualdad, Sara Simón, que, entre otras cosas, la ha tildado de "terraplanista" y de ser "rehén de la ultradedecha" para mantenerse en las instituciones donde los de Santiago Abascal les apuntalan.

El debate, propuesta del PSOE, que sugería debatir sobre como han modificado las políticas de igualdad las instituciones gobernadas por PP y Vox, lo ha abierto el diputado de este último partido, Luis Juan Blázquez, que pese a poner en valor el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha vuelto a proclamar el "fracaso estrepitoso del sistema", tal y como, a su entender, avala que en Castilla-La Mancha, los delitos contra la libertad sexual se hayan disparado en el último año en más de un 17,6%.

"Les exijo al Partido Socialista que abandonen ya su negacionismo y que atiendan la realidad, que vean los datos, que corrijan sus políticas por el bien común de nuestra sociedad, porque no están funcionando. Dejen de lado la ideología y fíjense en los datos, por favor. Abandonen la soberbia y aprendan de los errores, que han cometido muchos y corríjanlos".

"Desde Vox seguiremos defendiendo, a pesar de sus insultos, que los conceptos de violencia de género y del machismo, de feminismo, son conceptos ideológicos que se utilizan políticamente, por parte de la izquierda, para enfrentar a la sociedad", ha criticado Blázquez.

EL PP "AVALA" EL DISCURSO "MODERADO" DE VOX

El giro en el debate lo ha introducido la parlamentaria del PP que, tras coger el testigo en la tribuna de oradores del diputado de Vox, ha valorado su discurso, tildándolo de "moderado".

"Al César lo que es del César. Aunque en otras ocasiones es cierto que aquí, en estas mismas Cortes, no he estado para nada de acuerdo con las intervenciones que ha hecho Vox en materia de igualdad, hoy tengo que decirle que me ha parecido una buena intervención, muy moderada. No puedo ponerle tampoco muchos peros, aunque no esté de acuerdo al cien por cien con lo que ha dicho".

Pese a mostrar el compromiso de su formación con la renovación y la corrección del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que Vox reniega, parafraseando al presidente regional, Emiliano García-Page, que ha dicho que la causa de la violencia de género "tendría que unir a la izquierda y a la derecha", ha arremetido contra el PSOE, pues considera que, por "rédito político", se apropia "del monopolio de la igualdad, buscando la confrontación".

Dicho esto, ha apuntado que los hombres, "cuando van solos por la noche a casa también tienen miedo de que les puedan agredir", porque el PSOE "ha legislado a favor de los delincuentes, dejando desprotegidas a las víctimas".

Por último, ha arremetido contra la bancada socialista por "generar polémica y dividir" en el seno del Parlamento regional, presentando una resolución que se desmarca de la que se aprobaba este miércoles en la Comisión de Igualdad, tildando su postura de "poco moderada".

PSOE ARREMETE CONTRA PP POR "NORMALIZAR MENSAJES NEGACIONISTAS"

Por su parte, la representante del PSOE, Charo García Saco, ha atacado a Itziar Asenjo por considerar "moderado" el discurso de los de Abascal, pues además de negar la violencia de género, abogan por derogar la ley de violencia de género o por eliminar las subvenciones para prevenir "la mal llamada violencia de género".

"Están normalizando mensajes negacionistas, racistas y xenófobos, y es muy preocupante. Han refundado el machismo, señorías de Vox, y ustedes, señorías del PP, son cómplices, permitiendo que estén en las instituciones públicas a su lado", ha lamentado Saco.

Tras cuestionar la "moderación" del diputado de Vox, que ha señalado que la "cadena perpetua" es una cuestión "inconstitucional", ha defendido que el PSOE hondea la bandera del feminismo, "porque cree firmemente en la igualdad entre mujeres y hombres", ha terminado preguntado a los 'populares' si su bandera es la de Vox, "que dice que no existe la violencia de género".

SIMÓN ACUSA A PP DE ASUMIR DISCURSO NEGACIONISTA Y MACHISTA DE VOX

Ha cerrado el debate la consejera que, elevando el tono, ha acusado al PP de "recular", por estar gobernando en coalición con Vox y no poder mostrarse en desacuerdo "con su socio de gobierno".

"A lo mejor por eso vemos comportamientos tan esperpénticos como los de hoy y discursos tan fuera de toda lógica, porque al final del Partido Popular es que es rehén de una fuerza negacionista, machista, racista, homófoba, como es Vox, porque los necesitan para poder gobernar".

Por ello, Simón ha cuestionado la validez de los discursos de PP y Vox, que mantienen que las políticas de igualdad "no funcionan", cuando está pidiendo eliminar las leyes contra la violencia hacia las mujeres, que los propios 'populares' apoyaron.

La responsable regional de Igualdad, que ha aseverado que el PP ha dejado de "tener vergüencita" a la hora de mostrar "que piensa lo mismo que Vox", se ha mostrado muy critica con Asenjo, por aseverar que los hombres, cuando vuelven por la noche a casa, también pasan miedo", afirmaciones que atribuye a los planteamientos de Vox.

"El problema del Partido Popular es que no puede sorber y soplar al mismo tiempo", ha expresado Simón, que ha concluido asegurando marcharse del pleno "muy preocupada" por la posición de los 'populares'.

"Me voy más preocupada de lo que venía. Ustedes verán si dentro de dos años y medio les compensa haber mantenido a Vox en los gobiernos", ha concluido advirtiendo.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El debate se ha sustanciado con la votación de tres propuestas de resolución, una por grupo. La de Vox, que insta a la derogación "inmediata" de la ley de violencia de género, sustituyéndolas por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente, aboga también por aprobar una ley de violencia intrafamiliar, que cubra a las víctimas de violencia doméstica, en especial a las que sufren las mujeres, los niños y los ancianos, ha sido rechazada con los votos de PSOE y PP.

Mientras, la del PP ha salido adelante, con el apoyo de PSOE y rechazo de Vox. En su propuesta, además de instar al Gobierno regional a que solicite al de España renovar el compromiso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, asegurando un presupuesto "adecuado", reclamaban intensificar los esfuerzos en los ámbitos de la educación y la familia para erradicar la violencia de género desde su raíz, "fomentando una cultura basada en la igualdad de derechos, respeto mutuo y equidad entre hombres y mujeres".

También ha prosperado la del PSOE, que finalmente ha contado con el apoyo de los 'populares' y los votos en contra de Vox. En ella, los socialistas, además de coincidir con 'populares' en pedir presupuesto adecuado que permita avanzar en la implementación de medidas eficaces para lograr una sociedad más equitativa y libre de violencia, instaban al Gobierno regional para que traslade la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha que "no permita que se adopten medidas en el ámbito municipal que dejen a las víctimas de violencia de género en una situación de desprotección".