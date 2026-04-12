El PP celebra en Jadraque la I Cumbre en defensa del municipalismo como esencia de la política española. - PP

GUADALAJARA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad guadalajareña de Jadraque ha acogido este domingo la I Cumbre Municipalista del PP de Castilla-La Mancha, que ha reunido a decenas de personas entre alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes, entre otros invitados. Un acto que "nace con vocación de continuidad" y que pretende ser "un foro de encuentro y de intercambio de ideas y experiencias" desde el que abordar "soluciones reales a los problemas de la gente".

Así lo ha indicado el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, que ha defendido la "política útil" por la que apuesta el PP "poniendo al ciudadano en el centro" y "centrándose en resolver problemas reales en vez de perderse en ideologías vacías".

Tras aseverar que el PP "cree en el municipalismo de verdad y no utiliza a los ayuntamientos, sino que los defiende", ha abogado por la unidad porque "cuando el municipalismo se une, es imparable"

"El futuro de nuestros pueblos no se va a escribir desde un despacho de Toledo o Madrid, se va a escribir desde cada ayuntamiento, desde cada plaza y desde cada calle", ha reivindicado, según informa el partido.

En esta jornada, los 'populares' han desarrollado un total de cuatro bloques tratando temas como las 'Carencias en seguridad y servicios', 'Presente y futuro: jóvenes y emprendedores', 'Menos recursos y más competencias' o los problemas relacionados con la Confederación Hidrográfica del Tajo.

ESCUCHAR, ESTAR Y COMPROMETERSE

"El municipalismo es escuchar, estar y comprometerse; no es una etiqueta, es la esencia de la política española", ha subrayado el presidente del PP de Guadalajara, reparando en las competencias impropias como una de las "grandes injusticias", y criticando la "inflación galopante que soporta el país, cuyo Gobierno, "lejos de aliviar esa presión, ha subido los impuestos más de 100 veces".

"Más impuestos, más recaudación, pero peores servicios", se ha quejado, citando servicios como el de Ayuda a Domicilio, el Plan Astra, el Plan Corresponsables, el Plan de Empleo, la limpieza de centros de salud o el mantenimiento de cauces, entre otros.

"Servicios que deberían estar financiados por otras administraciones, pero que, si no los asumen los ayuntamientos, simplemente no existirían", ha insistido.

Lucas Castillo también ha puesto el foco en la seguridad y la carencia de efectivos para cubrir mínimos, "en 2024 faltaban cerca de 200 agentes en la provincia de Guadalajara", o el "despropósito" que supone que un pueblo de 250 habitantes tenga que asumir una depuradora que no puede ni construir ni mantener y, para colmo, "haya organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo que se dediquen a sancionar indiscriminadamente sin cumplir ellos mismos con sus obligaciones".

"Las entidades locales no podemos ser David frente a Goliat", ha apuntado.

NÚÑEZ: "HAY QUE IR DE LA MANO DE LOS AYUNTAMIENTOS"

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha agradecido también el trabajo de todos los responsables públicos resaltando la importancia del municipalismo.

"No se puede gobernar la comunidad autónoma sin ir de la mano de los ayuntamientos", ha dicho incidiendo en la necesidad "de hablar con todas las personas, voten lo que voten".

Dicho esto, ha pedido no olvidar que "Sánchez y Page son lo mismo, porque por mucho que diga una cosa en los medios de comunicación, luego estamos comprobando que hace lo contrario".

El líder del PP a nivel regional se ha referido a ejemplos, como la Ley de Amnistía, la Ley de Okupación o la Ley del Solo Sí es Sí, "por la que están saliendo violadores de la cárcel antes de tiempo", de los que "Page dice una cosa de cara a la galería y luego sus ocho diputados del Partido Socialista votan lo contrario en el Congreso apoyando a Pedro Sánchez".

"Lo mejor que nos podía pasar como país es que Sánchez convocara elecciones generales. Está en riesgo el futuro de la España democrática y este país necesita un gobierno del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente", ha concluido.