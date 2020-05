PP CLM envía una carta a Junta pidiendo que le transmita "con rigor" toda la información sobre la epidemia

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha solicitado en una carta oficial enviada al vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que el Ejecutivo autonómico trabaje "con rigor y seriedad", así como conocer toda la información sobre el coronavirus en la Comunidad Autónoma para así "poder acertar en esa futura recuperación en las solucionnes que se propongan en la misma".

La diputada regional y vicepresidenta segunda de las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha exigido este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, conocer toda la información necesaria para tener una imagen "real" del estado de la región y empezar a trabajar por la recuperación de Castilla-La Mancha, según ha informado el PP en nota de prensa.

Además, ha asegurado que el PP de Castilla-La Mancha ha exigido toda la información que tiene el Gobierno regional y que "no han facilitado" las Cortes regionales porque el Grupo Parlamentario Socialista lo ha "impedido", con el fin de trabajar con seriedad en la recuperación de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha lamentado que la recuperación de Castilla-La Mancha no puede estar en manos del "peor" Gobierno que ha tenido la región a lo largo de su historia y ha señalado que García-Page "no ha sabido afrontar la crisis sanitaria del COVID-19 y está demostrando también que no está preparado para la recuperación económica y social de nuestra región".

Por eso, ha insistido en la necesidad de conocer una fotografía "real y exacta" de la región y una nueva Ley de Presupuestos, así como en que es necesario escuchar "a toda la sociedad civil, a todas aquellas personas, grupos sociales y profesionales que tienen mucho que aportar y, sobre todo, conocer toda la verdad de lo sucedido durante la pandemia en Castilla-La Mancha".

Así, Guarinos ha exigido al Gobierno autonómico que facilite al PP toda la información "con carácter inmediato" y que reúna de manera urgente al grupo de coordinación para ordenar y organizar los trabajos de cara a la recuperación, ya que a día de hoy no se ha reunido.

De esta manera, ha denunciado que "tan solo es el Gobierno el que decide el qué, el cómo y el cuándo, prescindiendo total y absolutamente del resto de participantes en este Pacto por la Recuperación de Castilla-La Mancha".

El PP, además, ha solicitado un acuerdo serio de recuperación, "que es lo que necesita nuestra región" y no una imagen "distorsionada" que es, en su opinón, "lo único que parece que interesarle al Gobierno de Page".