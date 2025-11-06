El PP considera que el bloqueo de Junts es "insuficiente" y que confirma la "ingobernabilidad" de Sánchez

CIUDAD REAL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, considera que el anuncio de Junts de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno es "insuficiente" y que solo confirma la ingobernabilidad en la que se encuentra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), que se celebra en Ciudad Real, Fúnez ha considerado de "bastante escaso" el anuncio de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, al entender que "no cambia absolutamente nada" y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue sin rumbo, sin presupuestos y sin capacidad de gestión".

La dirigente 'popular' ha insistido en que España atraviesa una situación de parálisis institucional, recordando que "sin Presupuestos Generales del Estado no se puede gobernar". "Lo que los españoles esperan no son enmiendas a la totalidad, sino la finalización de esta legislatura", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que "desde el primer momento dijimos que era una legislatura errónea y fallida y por desgracia se está demostrando".

"Estas enmiendas suponen que este país va a ser ingobernable con las mayorías que se reflejan en el Congreso", ha afirmado.

Asimismo, Fúnez ha advertido de que el Gobierno está acorralado por la corrupción y que la decisión de Junts "no borra los casos que afectan al PSOE".

"No creo que Junts deje de ser socio en esta legislatura y, lo que es peor, que se implique con un Gobierno en minoría y acorralado por la corrupción", ha dicho.

Por último, ha reiterado que la postura de Junts "es una noticia insuficiente para el Partido Popular", al considerar que España necesita estabilidad y no "más bloqueo".