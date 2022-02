PP y Cs acusan a PSOE de blanquear a Garzón por la campaña sobre táperes y este les pide no crear polémica

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres partidos políticos con representación en las Cortes regionales --PSOE, PP y Cs-- se han enzarzado este jueves en un debate a causa de la campaña del Ministerio de Consumo que realiza una serie de consejos y recomendaciones sobre cómo almacenar y transportar comida en táperes, con PP y Cs acusando al PSOE de "blanquear" al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y con los socialistas considerando que los 'populares' están creando "polémica artificial" con asuntos como este.

En primer lugar, la diputada de Cs Elena Jaime, que ha abierto el debate sucedido este jueves en el pleno del Parlamento autonómico, ha considerado "surrealista" que el Ministerio de Consumo haya gastado dinero en una campaña para destacar "las bondades del táper" y ha considerado "normal" que los hosteleros "se cabreen con la que llevan encima" por culpa de esta campaña.

"El anuncio nos dice que a la hora de elegir un táper tengamos en cuenta que entre los de plástico y cristal, los primeros tienen menos peso y no se rompen. Me decepcionó que no dijeran cómo quitar el anaranjado que se queda del tomate", ha ironizado.

Por ello, ha considerado que los ministros del Gobierno de España "muchas veces rozan lo esperpéntico" con acciones como esta y ha acusado tanto a PP como a PSOE de "necesitar" a personas como el ministro del ramo, Alberto Garzón, los primeros porque "así tienen algo de qué hablar" y los segundos "porque les viene muy bien para que vaya creando cortinas de humo para que los españoles no veamos algunas de las burradas que hace su gobierno".

PP ADVIERTE QUE NO CONSENTIRÁ ESTA CAMPAÑA

Por su parte, desde el PP el parlamentario Emilio Bravo ha advertido al PSOE que su partido no va a consentir "esta campaña que trata de evitar que los ciudadanos acudan a los bares y restaurantes de la región", que ha calificado de "ejemplares" y que "siempre han sido una solución, no un problema".

Bravo ha acusado a Garzón y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "querer cambiar el sistema productivo por sectarismo ideológico" y ha acusado también al presidente regional, Emiliano García-Page, de apoyar a un ministro que "ha querido desincentivar el consumo del sector de la hostelería para que todos comamos en táper, recomendando que no se coma en los bares y comiésemos en nuestras casas".

"Hoy están apoyando las declaraciones de un miembro del Gobierno cuando recomienda comer menos carne o desacredita los productos ganaderos de calidad de nuestra región. Los socialistas y Emiliano García-Page, al apoyar como están haciendo al ministro Garzón, están haciendo muchísimo daño a nuestra región, atacando sin cabeza a agricultura, ganadería y hostelería", ha remachado.

PSOE VE EL DEBATE COMO UNA "POLÉMICA ARTIFICIAL"

Finalmente, la diputada del PSOE Joaquina Sáiz ha criticado al PP por traer a las Cortes un debate con el que "solo buscan crear polémica artificial para ver si pueden rascar unos votos o sacar algún rédito político". "Tienen tan poco que aportar que traen un debate sobre táperes", ha añadido.

Sáiz ha explicado que esta campaña del Ministerio de Consumo "cita pautas a seguir para, en el caso de que tengamos que utilizar táper, no suponga un peligro sanitario". "¿Piensan que es lugar para hablar sobre una campaña del Gobierno nacional sobre condiciones higiénicas?", se ha preguntado.

"Esta campaña no tiene más, no tiene más polémica. ¿Qué van a traer en su resolución, prohibir comer en tarteras?", ha añadido la diputada, aprovechando para recordar a los 'populares' que el Ejecutivo autonómico ha mantenido un apoyo "absoluto" a la hostelería, recordando tanto las líneas de ayuda puestas en marcha como las campañas organizadas para fomentar el consumo en sus establecimientos.

RESOLUCIONES

Tras el debate, los partidos han propuesto sus resoluciones para la posterior votación. Así, desde Cs instan al Gobierno regional a crear una Mesa Regional por el futuro de la hostelería en Castilla-La Mancha con la presencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y las asociaciones de hostelería de Castilla-La Mancha donde se aborden temas trascendentales como la digitalización, la sostenibilidad y los nuevos conceptos y modelos de negocio.

Del mismo modo, en la resolución del partido naranja reprueban las declaraciones del ministro de Consumo contra la hostelería por no representar el sentir de la población ni defender el sector hostelero y a las personas que dependen de él.

Por su parte, el texto del PP solicita el cese de Garzón y la supresión del Ministerio de Consumo por "inútil y dañino" para la sociedad española.

Asimismo, también pide que García-Page apoye realmente al sector hostelero y que sea coherente con sus declaraciones sobre el ministro de Consumo.

Finalmente, la resolución del PSOE reconoce y agradece el esfuerzo que el Gobierno regional está realizando para paliar las consecuencias que el COVID-19 ha tenido en el sector de la hostelería y el turismo, poniendo en marcha medidas extraordinarias para ayudar a las empresas y autónomos a mantener sus negocios, mejorar las condiciones de seguridad sanitaria trasladando confianza y reforzando su competitividad, escuchando sus demandas y necesidades.

Igualmente, agradece al Gobierno de Castilla-La Mancha el esfuerzo presupuestario realizado en la puesta en marcha de campañas publicitarias, promocionando el sector turístico y hostelero de Castilla-La Mancha.