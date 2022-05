PP escenifica su enfado por no debatir de fiscalidad, PSOE lamenta su "circo" y Cs afea el espectáculo dado

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha escenificado su enfado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, por no haberse celebrado este jueves el pleno monográfico sobre política fiscal que ha pedido en reiteradas ocasiones. La bancada 'popular' se ha ausentado del primer punto del pleno --solo han estado presentes Lola Merino, Ana Guarinos y Juan Antonio Moreno-- como medida de protesta, mientras que desde el PSOE han lamentado el "circo mediático" montado hoy por el PP, algo que ha compartido Ciudadanos que ha criticado el "espectáculo" dado.

El rifirrafe entre PP y PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha quitado el protagonismo al debate general que estaba previsto para esta sesión plenaria y que encabezaba el comienzo del pleno, un debate que versaba sobre la necesidad de transformar el sistema educativo de Castilla-La Mancha a través de un cambio de modelo basado en la personalización pedagógica presentado por Ciudadanos.

Un asunto que ha quedado eclipsado por el enfrentamiento entre PP y PSOE a costa de la no celebración del pleno sobre política fiscal y las acusaciones que han intercambiado ambas bancadas. Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Lola Merino, ha explicado que el PP no está presente en la Cámara porque no quiere ser "cómplice de la cacicada" y del comportamiento "arbitrario y partidista" de Bellido.

Los socialistas, por boca de su diputada Diana López, han asegurado que no van a formar parte de los "teatrillos" del PP y las "pataletas" del presidente del PP, Paco Núñez, quien "copia y pega mal" de otros dirigentes y trae a la región modelos fiscales que "no se ajustan" a la realidad socioeconómica de Castilla-La Mancha.

Ciudadanos, en palabras de Carmen Picazo, ha lamentado el "espectáculo" que ha dado hoy el PP y ha dicho que su formación está abierta a debatir sobre impuestos pero también ha aclarado que este pleno puede celebrarse "un lunes o un martes". "No estar aquí presente" en el debate de educación, "no es una falta de respeto a Ciudadanos, sino que es una falta de respeto a docentes y padres".