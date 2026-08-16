PP exige a Dolz que "deje de hacer teatro" y pida a Page y Sahuquillo que retiren su apoyo a Sánchez

Archivo - El presidente del Partido Popular de Cuenca y diputado regional, José Martín-Buro - PP - Archivo

CUENCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha exigido este domingo al alcalde socialista de la capital, Darío Dolz, que "deje de hacer teatro" y, si realmente considera que la situación política de España es "totalmente insostenible" y cree que deben convocarse elecciones generales "lo antes posible", se dirija al secrtetario regional del PSOE, Emiliano García-Page, y al secretario general provincial de los socialistas de Cuenca y diputado nacional, Luis Carlos Sahuquillo, para exigirles que dejen de sostener parlamentariamente a Pedro Sánchez.

Martín-Buro ha reaccionado así a las declaraciones de Dolz a Europa Press reclamando públicamente la convocatoria inmediata de elecciones generales, ha informado el PP en nota de prensa.

"Darío Dolz tiene muy fácil pasar de las palabras a los hechos. Que llame hoy mismo a su secretario general provincial, Luis Carlos Sahuquillo, que además es diputado en el Congreso, y le pida que deje de sostener a Pedro Sánchez. Y que llame también a Emiliano García-Page y le exija que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha actúen en Madrid de acuerdo con lo que aquí dicen los dirigentes del PSOE", señalaba.

Para Martín-Buro, "lo que realmente está diciendo Darío Dolz es que empieza a considerar a Pedro Sánchez un problema electoral para sus propios intereses, pero pretende distanciarse de él sin asumir que los votos que él pide para el PSOE en Cuenca terminan sirviendo para sostener al mismo Pedro Sánchez del que ahora quiere alejarse".

"No se puede pedir el voto para el PSOE en Cuenca, hacer campaña por el PSOE, pedir a los conquenses que confíen en las siglas del PSOE y después fingir que lo que hace el Gobierno socialista de España no tiene absolutamente nada que ver con uno", advertía.

"¿QUÉ VA A HACER SAHUQUILLO?"

El presidente provincial del PP ha preguntado directamente a Dolz si ha exigido ya explicaciones a Luis Carlos Sahuquillo, "su secretario general provincial, diputado nacional y representante del PSOE de Cuenca en el Congreso".

"Si Darío Dolz cree de verdad que España necesita elecciones generales inmediatamente, la pregunta es muy sencilla: ¿qué le ha pedido a Sahuquillo? ¿Le ha pedido que deje de respaldar parlamentariamente a Sánchez? ¿Le ha exigido que actúe en Madrid conforme a lo que él proclama hoy desde Cuenca? ¿O estamos simplemente ante otra operación para intentar ponerse a salvo electoralmente del desgaste de Pedro Sánchez?", cuestionaba.

Martín-Buro ha insistido en que "la coherencia política es fundamental" y ha advertido de que no se puede decir una cosa en Cuenca y hacer exactamente la contraria en Madrid. "Los socialistas conquenses quieren hacernos creer que están preocupadísimos por Sánchez cuando hablan en Cuenca, pero cuando llega el momento de votar en el Congreso, el PSOE de Cuenca está donde está el PSOE de Pedro Sánchez. Eso es lo que tienen que explicar a los conquenses", afirmaba.

El dirigente 'popular' ha recordado además que el propio Dolz ha reclamado ahora elecciones "desde la lealtad" al PSOE, mientras simultáneamente pide a los antiguos votantes de Cuenca Nos Une que confíen en el Partido Socialista en las próximas elecciones.

"Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pedro Sánchez representa una situación insostenible o hay que pedir el voto para su mismo Partido Socialista? Porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Dolz quiere que los conquenses castiguen a Sánchez, pero que sigan votando al PSOE de Dolz, de Sahuquillo y de Page. Eso no es coherencia, es puro cálculo electoral", denunciaba.

"PAGE ES EL MAYOR FRAUDE POLÍTICO DE CASTILLA-LA MANCHA"

Martín-Buro ha extendido esta "enorme contradicción" a Emiliano García-Page, al que ha acusado de llevar años "construyendo un personaje político en Castilla-La Mancha basado en decir que está en contra de Sánchez mientras su partido y sus diputados contribuyen a sostener al PSOE en Madrid".

"Page ha convertido la incoherencia en su forma de hacer política. Dice una cosa y hace la contraria; critica a Sánchez cuando hay una cámara delante y después su PSOE continúa sosteniendo al Partido Socialista en el Congreso. Ha hecho de la impostura, la falsedad y el engaño político su estrategia permanente. Es un fraude político para los castellanomanchegos", aseguraba.

Además, Martín-Buro ha lamentado que mientras Page dedica todo su esfuerzo a construir titulares para aparentar que se distancia de Sánchez, Cuenca sigue abandonada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. "Cuenca no necesita más discursos de Page contra Sánchez: necesita inversiones, infraestructuras, servicios públicos, oportunidades y un presidente regional que se acuerde de esta provincia no solo cuando necesita votos", añadía.

Finalmente, Martín-Buro ha sido especialmente crítico con la gestión municipal de Darío Dolz, asegurando que antes de preocuparse por separar su futuro electoral del de Pedro Sánchez, debería preocuparse por el estado en el que está dejando Cuenca.

"Darío Dolz está siendo el peor alcalde que ha pasado por esta ciudad. Cuenca está descuidada, falta mantenimiento, falta impulso, falta ambición y sobra conformismo. Después de siete años no puede pretender presentarse ahora como un espectador de los problemas cuando lleva todo este tiempo teniendo la responsabilidad de gobernar", declaraba.

"Dolz puede intentar alejarse todo lo que quiera de Pedro Sánchez cuando se acercan las elecciones, pero no puede borrar su pertenencia al PSOE ni su gestión al frente del Ayuntamiento. Los conquenses saben quién ha gobernado Cuenca estos años y saben también que cada voto que Dolz pide para el PSOE es un voto para el mismo proyecto político que ahora dice que ha llevado a España a una situación 'totalmente insostenible'. Si de verdad lo cree, que sea coherente y actúe. Todo lo demás es teatro electoral", concluía Martín-Buro.