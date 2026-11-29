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TOLEDO/CUENCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sido el partido más votado en la localidad toledana de Borox y en el municipio conquense de Albendea en estas elecciones generales, los dos pueblos de Castilla-La Mancha donde gobierna Ciudadanos.

En concreto, en Borox el PP ha obtenido 790 votos (32,95%), seguido del PSOE con 788 votos (32,87%), Vox con 649 votos (27,07%) y Frente Amplio con 62 votos (2,58%).

De su lado, en Albendea el PP se ha impuesto por 32 votos (43,75%) frente a los 30 del PSOE (31,25%), los 15 de Vox (15,62%), los 4 de SALF (4,16%) y el único voto contabilizado por Frente Amplio (1,04%).

En las elecciones municipales de 2023 Borox obtuvo seis concejales y 923 votos, seguido de PP con tres concejales y 448 votos y el PSOE con dos concejales y 386 votos. Vox no obtuvo representación.

De su lado, en la localidad conquense Ciudadanos obtuvo cuatro concejales y 68 votos, mientras que el PSOE obtuvo 1 concejal y 21 votos.