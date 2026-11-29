Elecciones generales - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sido la fuerza más votada en 16 de los 19 municipios con más de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha en las elecciones generales de este domingo, de las que el PSOE solo ha conseguido imponerse en Puertollano, Azuqueca de Henares y Miguelturra.

Así, en cuanto a las capitales de provincia, el PP se ha impuesto en Albacete, con el 43,08% de los votos, en Ciudad Real, con el 47,78%, en Cuenca, con el 40%; en Guadalajara, con el 40%; y en Toledo, con el 32,51%.

Además, los 'populares' son la fuerza más votada en Talavera de la Reina, con el 38,60% de los votos; en Tomelloso, con el 44,66%; en Alcázar de San Juan, con el 40,42%; en Illescas, con el 37,55%; en Valdepeñas, con el 41,78%; y en Hellín, con el 28,84%.

También han conseguido los 'populares' ser los primeros en Almansa, con el 38,19% de los votos; en Seseña, con el 30,89%; en Villarrobledo, con el 41,63%; en Daimiel, con el 41,36%; y en Manzanres, con el 42,07%.

Con todo, el PSOE ha sido la fuerza más votada en los municipios de Puertollano, donde ha obtenido el 37,52% de los votos; en Azuqueca de Henares, donde ha obtenido un 32,61% de los sufragios; y en Miguelturra, donde ha llegado al 37,40% de las papeletas.