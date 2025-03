PP lamenta que Page "monte en cólera" por el reparto "arbitrario" de menores migrantes pero mantenga su apoyo a Sánchez

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha lamentado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "monte en cólera" por el reparto "arbitrario" de los menores migrantes, pero mantenga su apoyo a Sánchez en el Congreso.

Así lo ha afirmado Serrano durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en la sede del partido, donde ha afirmado que "el reparto arbitrario del Gobierno nacional de los menores migrantes, únicamente beneficia al independentismo catalán y al País Vasco".

"Y el PSOE de Page monta en cólera por estas medidas que nuevamente van en contra del interés general porque benefician solo a la hoja de ruta rupturista que mantiene a Sánchez en el poder, pero, sin embargo, va a seguir manteniendo su apoyo obediente en el Congreso", ha señalado Serrano.

En ese sentido, ha advertido de que esto va a suceder con el reparto de niños, menores y adolescentes no acompañados; va a suceder con el control de las fronteras; y con la financiación autonómica. "Porque todas esas supuestas discrepancias de Page hacia Sánchez no pasan del titular y no pasan de la declaración pública".

"Los castellanomanchegos no solamente tenemos que soportar medidas arbitrarias de un gobierno que solamente busca mantenerse en el poder, sino que además tenemos que aguantar a un presidente autonómico que nos vuelve a tomar por tontos siempre que hay cualquier tipo de decisiones de este tipo", ha zanjado.