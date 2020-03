PP C-LM aprueba un Plan Estratégico de cara a las elecciones de 2023

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del PP de Castilla-La Mancha ha aprobado "por primera vez en la historia" del partido en la región un Plan Estratégico de cara a la estrategia política para las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Durante el Comité Ejecutivo Regional del PP celebrado este jueves y presidido por su presidente regional, Francisco Núñez, se ha aprobado este documento que marcará la estrategia política con la que los 'populares' van a trabajar en todos los ámbitos hasta esta cita electoral.

Además, el líder de los 'populares' castellano-manchegos ha puesto a disposición de la dirección nacional al partido autonómico de cara a las elecciones gallegas y vascas. Así, ha aseverado que el PP de la región colaborará, especialmente con las elecciones en el País Vasco, para contribuir a que la coalición PP+Cs tenga "los mejores resultados posibles".

Esta Junta Directiva también ha aprobado la ampliación del Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha con la incorporación de Tania Andicoberry como vicesecretaria de Participación; Jesús David Sánchez como vicesecretario de Formación y Beatriz Jiménez como vicesecretaria de Política Social, ha informado el PP en nota de prensa.

CRÍTICAS AL PSOE

De otro lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha calificado de espíritu "poco democrático" la actitud "surrealista" que ha propuesto el PSOE regional de cambiar el reglamento para que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, pueda no asistir a los plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha "sin que conlleve una sanción".

Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios junto a la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Beltrán, donde ha avanzado que los 'populares' han reclamado que se vuelva al sistema tradicional y que se voten las iniciativas tras cada punto para que "no se acumulen las votaciones en un solo punto al final de la votación".

Núñez ha añadido que esta iniciativa llevaría "más transparencia" a las Cortes, además de ayudar el trabajo parlamentario de los medios de comunicación y ha lamentado que cuando el PP ha pedido que se sancione "al diputado Page" por no asistir a los plenos de las Cortes, la respuesta del presidente del Parlamento autonómico haya sido cambiar el reglamento a la "falta de rigor y respeto permanente" de Page con la institución.

El líder 'popular' ha destacado que "no es de recibo" que el "diputado Page" mantenga una agenda paralela "permanentemente" fuera de Toledo y "no asista a los plenos". "No es de recibo que no quiera pisar el pleno y la respuesta de la dirección de las Cortes sea cambiar el reglamento para adaptarlo a la agenda de Page", ha indicado.

Esta respuesta del PSOE es, a juicio de Núñez, "hacer de la mayoría absoluta un escenario poco propicio para la transparencia y la democracia", ya que los diputados tienen la "obligación" de estar en sede parlamentaria durante los plenos y lo que está pasando en las Cortes es "cualquier cosa menos un espíritu democrático".