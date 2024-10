El PP de C-LM critica a Page tras su reunión con Sánchez: "Ha salido de Moncloa con las manos vacías"

TOLEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha criticado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, tras la reunión mantenida este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "ha salido de Moncloa con las manos vacía, pero pidiendo una subida de impuestos para todos los españoles".

Con estas palabras ha valorado el encuentro la portavoz parlamentaria del Partido Popular en las Cortes, Carolina Agudo, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede regional del PP tras la comparecencia de prensa de García-Page en la sede de la Presidencia del Gobierno.

"Page no se ha traído de esta reunión con Pedro Sánchez ni un solo céntimo para Castilla-La Mancha, ni un solo céntimo para infraestructuras, ni para inversiones en nuestra tierra, ni mucho menos para esa financiación que necesitan los servicios públicos de los castellanomanchegos", ha afirmado Agudo.

Respecto a los desencuentros del Ejecutivo autonómico con el Gobierno de España en materia de financiación autonómica, la portavoz del PP ha asegurado que "de nada sirve que diga después de la reunión que no comparte la idea de una financiación singular para Cataluña, sino lo ha rechazado de manera tajante diciéndole que no cuente con los ocho votos de los ocho diputados nacionales del Partido Socialista". "Tampoco con la nueva tropelía de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Partido Socialista ha pactado con Bildu", ha añadido en referencia a las críticas manifestadas por el propio García-Page al acuerdo de esta semana.

Sobre el Trasvase Tajo-Segura, Agudo ha criticado que la posición del presidente de Castilla-La Mancha no haya estado ligada al Pacto Regional por el Agua suscrito hace cuatro años. "Page ha preferido estar donde está más cómodo, en las fanfarronadas y en los chistes, en un tema tan importante para Castilla-La Mancha como es el tema del agua", ha declarado, afirmando que el líder del Ejecutivo regional "ha ninguneado a estas 50 entidades" que suscribieron el pacto.

Por último, ha dirigido críticas a las declaraciones en torno al nuevo modelo de financiación autonómica, afirmando que "ha menospreciado a instrumentos, a herramientas del Estado tan importantes contempladas como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera diciendo que ese no es el lugar donde ha de abordarse un nuevo modelo de financiación autonómica". "Ha venido a decir que ese Consejo no sirve para nada y que ahí no es donde debe abordarse ni debatirse un nuevo modelo de financiación autonómica, entonces nos preguntamos que dónde hay que hacerlo", ha insistido Agudo.