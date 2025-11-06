PP C-LM evita hablar del plagio del logo de Diputación Toledo acusando a PSOE de "indicar" las preguntas de periodistas

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en rueda de prensa. - PP - Archivo

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha evitado pronunciarse al respecto de la polémica suscitada por el nuevo logotipo institucional de la Diputación de Toledo, después de que el autor bosnio Alen Pajazetovic afirmara que el diseño es idéntico a su diseño 'Castle', publicado en 2021, estudiando medidas legales.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, y cuestionada directamente por este asunto, ha contestado citando un mensaje en la red social X del secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, hablando de este tema. Un mensaje en el que "ya indicaba el camino de las preguntas" de los periodistas que le han pedido información sobre el asunto.

Con todo, acusa al PSOE de "desviar la atención" de lo que realmente importa, mientras el PP sí está preocupado por "lo que preocupa a los ciudadanos de esta tierra".