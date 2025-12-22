PP C-LM felicita a Guardiola por su "gran victoria" electoral y advierte que el "ciclón electoral" es "imparable"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha felicitado este lunes a la presidenta extremeña, María Guardiola, por la "gran victoria" electoral conseguida en Extremadura por el Partido Popular, a la vez que ha recordado que el "ciclón electoral" que comenzó ayer es "imparable" y que va a llegar a todos los territorios del país.

De esta forma ha valorado Agudo los resultados de la convocatoria electoral que tuvo lugar ayer en la comunidad vecina en la que se reflejó un "rotundo hundimiento" del PSOE y un claro crecimiento del Partido Popular, una convocatoria, la extremeña, que "marca el inicio de un ciclón electoral que va a llegar a todas las regiones, también a Castilla-La Mancha".

Así, la secretaria general de los 'populares' ha valorado que los vecinos de Extremadura, como harán los de todo el país, han puesto de relevancia con su voto en las urnas que las políticas del PP son "las que mejor le sientan a nuestros pueblos y ciudades" y han mostrado "de una manera muy clara y nítida" que quieren al PSOE "fuera y lejos de las instituciones", según ha informado el PP en nota de prensa.



