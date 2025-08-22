PP C-LM reclama ayudas para la recuperación mediambiental y agroganadera en las zonas afectadas por incendios

TOLEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este viernes al Gobierno de Castilla-La Mancha que ponga sobre la mesa las ayudas necesarias para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Concretamente ha exigido ayudas para la recuperación medioambiental, así como para agricultores y ganaderos y empresas a las que el fuego haya afectado en su actividad habitual.

Asimismo, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular va a solicitar la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente en las Cortes Regionales una vez se abra el periodo de sesiones el próximo 20 de septiembre, según ha informado el PP en nota de prensa.

Estos han sido los anuncios del presidente del PP de Castilla-La Mancha durante la visita que ha realizado a las localidades afectadas por las llamas hace unos días como es el caso de Navalmoralejo y Calera y Chozas, donde ha comprobado in situ los daños que ha provocado el fuego en ambas localidades y en otras de la comarca.

Núñez ha aprovechado para agradecer a los alcaldes como Gabriel López-Colina, de Calera y Chozas, que "desde el minuto uno en el que las llamas aparecían, estaba en primera línea llamando a los servicios de extinción y solicitando la coordinación y la presencia masiva para controlar un incendio que superó las 1.000 hectáreas calcinadas", además ha recordado que lo mismo ocurrió en Navalmoralejo donde se superaron las 3.000 hectáreas afectadas por el fuego.

Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha está sufriendo multitud de incendios, afortunadamente de poca gravedad, o no tan graves como los que están sufriendo otras regiones, y en ese tiempo "no ha aparecido ni el presidente de la Junta ni ningún consejero" para comprobar la afección del fuego en nuestra tierra y las necesidades que han surgido a raíz de dichos incendios.

Por ello ha valorado que "los castellanomanchegos y, especialmente, los vecinos de las localidades más afectadas, echan en falta a Emiliano García-Page y a los consejeros de su gobierno", que no han aparecido por allí "que es donde deberían haber estado la pasada semana y también ahora". Es por ello que ha insistido en el anuncio de la petición de la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente en sede parlamentaria.

Núñez ha reiterado que van a pedir al Gobierno regional que ofrezca ayudas económicas para la recuperación medioambiental de las zonas afectadas, además de las aportaciones necesarias para ayudar a agricultores y ganaderos que hayan perdido una parte de sus explotaciones o de su ganado, así como pastos en los que puedan comer sus animales.

También ha hecho referencia a las empresas que hayan sido afectadas por el fuego y que han visto perjudicada su actividad económica y laboral, todo ello encaminado a que se pueda recuperar cuanto antes la producción y la actividad al 100%.

El presidente regional del PP también ha hecho referencia a la petición de la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente para que explique las acusaciones de los sindicatos de los trabajadores del servicio antiincendios de la región en distintos medios de comunicación, ya que están afirmando que trabajan con EPIs caducados y que no sirven; que no tienen agua, comida y útiles básicos cuando se enfrentan a un fuego; que las garitas y torres de vigía no reúnen las condiciones para poder estar en los momentos de máximo calor; que se ha reducido el trabajo fundamental de extinción en más de un mes; o que no tenían lugares para ducharse tras una jornada trabajando contra el fuego.

"Es inaceptable que aquellos a los que hoy todos aplaudimos porque son los que están en primera línea con la manguera luchando contra el fuego no tengan un bocadillo, ni una botella de agua ni una fruta fresca y no haya un lugar donde ducharse tras estar en primera línea de fuego", ha afirmado el líder de los populares en la región que ha indicado que, en este momento hay que estar todos en la tarea de apagar cualquier fuego que surja, que quedan semanas complicadas pero que, tras este momento complicado, cuando se inicie el periodo de sesiones a finales de septiembre, será momento para que comparezca la responsable de Medio Ambiente y dé explicaciones.

Por su parte, el alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina, ha agradecido la presencia de Núñez en la localidad, recordando que fue "una de las primeras personas que me llamó cuando más arreciaba el fuego para interesarse y preguntarme cómo iba todo, y se ofreció para ayudarme en todo aquello que necesitase".

El primer edil ha afirmado que se trata de un momento de "incertidumbre y de dolor" en el que "sacamos lo mejor de todos nosotros" por lo que hay que agradecer a todos los voluntarios, agricultores, maquinaria, Protección Civil, trabajadores del ayuntamiento, ya que gracias a ellos se pudo contener el fuego hasta que llegaron los medios de extinción.

Además, ha hecho extensivo el agradecimiento a los bomberos del consorcio provincial, al Infocam y a la Guardia Civil.