PP C-LM ve "anuncios vacíos, ocurrencias y un fracaso total en la gestión del agua" por parte de la Junta

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha responsabilizado al presidente regional, Emiliano García-Page y al nacional, Pedro Sánchez, del colapso en la gestión del agua, tras reconocer el propio dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha retrasos "de récord Guinness" en los expedientes de las Confederaciones Hidrográficas, lamentando los "anuncios vacíos y ocurrencias".

En un comunicado, Hernández ha afirmado que "Page no puede quejarse de un problema que depende del Gobierno al que sostiene", ya que las Confederaciones son organismos del Estado. Por ello, ha señalado que "Page y Sánchez son lo mismo en política hídrica, anuncios, titulares y cero resultados".

La portavoz regional del PP ha criticado que el Ejecutivo castellanomanchego vuelva a responder con "ocurrencias y propuestas improvisadas" tras años sin resolver el problema, insistiendo en que "cada vez que el socialismo falla, intenta taparlo con anuncios que nunca se materializan".

Igualmente, ha incidido en que el colapso administrativo en materia de agua es consecuencia directa de la gestión del Gobierno de Sánchez, con el respaldo del PSOE de Castilla-La Mancha. "Lo que hoy reconoce Page no es una denuncia, es la prueba de su fracaso político".

AÑOS DE PARÁLISIS

La dirigente 'popular' ha recordado que no es la primera vez que el Gobierno regional admite retrasos en la tramitación de expedientes, lo que evidencia que el problema "lleva años sin solución", por lo que "después de una década gobernando, no pueden seguir improvisando ni anunciando medidas que nunca llegan".

Hernández ha incidido en que esta situación está teniendo consecuencias directas en Castilla-La Mancha, con expedientes paralizados, regantes sin autorizaciones, inversiones bloqueadas y proyectos frenados, convirtiendo el agua "en un laberinto burocrático que perjudica al campo, a la industria y al crecimiento económico de la región".

Finalmente, ha criticado que García-Page intente ahora plantear soluciones tras años sin exigir resultados al Gobierno de Sánchez porque "es el mismo patrón de siempre: mucho titular hoy y más problemas mañana".