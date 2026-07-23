PP muestra su compromiso para colaborar en todo lo necesario para que la Sierra Norte vuelva cuanto antes a recuperarse

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha Itziar Asenjo ha querido trasladar un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios forestales que afectan a la provincia de Guadalajara, especialmente los de Selas y La Mierla.

La diputada regional ha asegurado que la prioridad tiene que ser seguir trabajando para extinguir los incendios, controlarlos y que todo el mundo pueda volver a sus casas cuanto antes, agradeciendo el enorme esfuerzo realizado por todos los efectivos que trabajan sobre el terreno, según ha informado el PP en nota de prensa.

Asimismo, ha mostrado el compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha para colaborar "en todo lo que sea necesario para que la Sierra Norte vuelva cuanto antes a recuperarse". "Ahora lo importante es la extinción del incendio y acompañar a vecinos, agricultores, ganaderos, empresarios del turismo rural, alcaldes y concejales afectados".