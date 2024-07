PP teme que la política del Gobierno ante la inmigración irregular sea "habitual" y pide más financiación para las CCAA

TOLEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional del Partido Popular y diputada nacional, Ester Muñoz, ha dicho que el temor de los 'populares' ante la política del Gobierno con la inmigración irregular pasa por el hecho de que "se concierta en algo habitual", al tiempo que ha pedido más financiación para las Comunidades Autónomas.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido desde el Parlamento de Castilla-La Mancha, junto al presidente regional del PP, sobre si el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso respecto a los 'menas'.

Ante ello, ha dicho que "no hay ningún endurecimiento" y que el PP "siempre" ha sido la misma oposición para reprochar al Gobierno de España que no tenga una política de inmigración. "Se tiene que pedir a Europa que nos ayude, porque la frontera española no es solo frontera española, es frontera europea.

"Lo que no puede ser es una política en la que no se habla con la Unión Europea sobre este tema, no se habla con las comunidades autónomas y no se acuerda absolutamente nada", ha lamentado, para agregar que el Gobierno trata a los inmigrantes y a los niños "como si fueran objetos".

Tras afear al Ejecutivo que la única solución que dé sea distribuir a la gente "como si fuesen paquetes" por las comunidades autónomas, ha añadido que las comunidades autónomas 'populares' han sido muy solidarias. "Les pido que investiguen quiénes fueron las comunidades autónomas que se negaron a acoger a gente desde Canarias, que no eran precisamente las comunidades autónomas del Partido Popular".

Es por ello por lo que ha pedido al Gobierno que financie que las comunidades autónoma cuiden a "esta gente" como se merece. "Lo que estamos pidiendo es que sean serios y rigurosos porque debates como que el Gobierno pactara con la Generalitat enmiendas para transferir la inmigración y que Cataluña se sitúe al margen de las políticas migratorias del resto de los españoles, pues no ayuda".

Preguntada por si hay más posibilidad de pactos de estado al margen de el de el Consejo General del Poder Judicial, Muñoz ha indicado que el PP nunca ha escondido que le hubiera gustado tener enfrente a un "PSOE de Estado" como el de otras épocas de la democracia, "pero no tenemos enfrente a un partido de Estado, tenemos a un Gobierno que lo que está haciendo es intentar colonizar todas las instituciones del Estado".