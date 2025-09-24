PP tilda a Page de "cínico" por alegrarse del rechazo a competencias de Cataluña cuando PSOE C-LM lo apoya en Congreso

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tildado de "cínico" al presidente regional, Emiliano García-Page, por alegrarse de que no saliera adelante en el Congreso el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar a Cataluña la competencia estatal en la gestión de la inmigración, cuando esta medida ha sido apoyada por los diputados socialistas castellanomanchegos.

Por ello, ha pedido este miércoles a García-Page "que deje de reírse de los castellanomanchegos" y que "pare ya este teatro", afirmando que "los castellanomanchegos no nos merecemos un presidente así", que sale diciendo que se alegra de que no se traspasen las competencias de inmigración pero que dio orden a sus diputados para que votasen a favor de la medida en el Congreso.

Diputados como su número 'dos', Sergio Gutiérrez, "sentado en la bancada socialista de la Cámara Baja o como el resto de diputados que se sientan junto a él en las reuniones de la ejecutiva socialista", ha informado el PP en nota de prensa.

Paco Núñez, que ha afirmado coincidir en que "la medida cuenta con un tinte racista", ha mostrado que la diferencia es que los diputados del PP en el Congreso votaron en contra de la misma, "mientras que los diputados de Page la votaron a favor, hecho que le inhabilita para que se pueda alegrar, "como si él fuera el salvador de la patria".

Por último, el presidente de los 'populares' en la región ha insistido en que es "una vergüenza" la actitud de García-Page, permanentemente en la búsqueda de un titular en el que parezca "que va de socialista moderado" tratando de ocultar lo que realmente es, "un cínico en política que no se merece estar en el cargo que ostenta, mintiendo permanentemente al conjunto de nuestros paisanos".