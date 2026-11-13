PP Toledo elude valorar el vídeo del alcalde de Torrijos llamando "comegambas" a huelguistas alegando que es "personal"

Archivo - El alcalde de Torrijos, Andrés Martín. - PP - Archivo

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Toledo y cabeza de lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, Carlos Velázquez, ha alegado que las declaraciones del alcalde de Torrijos, Andrés Martín, en las que tachaba de "comegambas del mundo" a las personas que secundaron la huelga general del pasado 11 de noviembre, "se enmarcan en un vídeo de carácter personal", por lo que ha rechazado hacer "ninguna declaración más" al respecto.

A preguntas de los medios durante un desayuno informativo celebrado este viernes en el Parador de Toledo, Velázquez ha incidido en que estas expresiones del alcalde torrijeño "se enmarcan en un vídeo de carácter personal" que subió "a sus redes personales".

"A mí lo que me importa es que Torrijos está mejorando, que está sabiendo solucionar los problemas que gobiernos del PSOE no habían sido capaces de solucionar y eso es lo que desde el partido y yo, como presidente, le puedo exigir a un alcalde, como me exijo a mí mismo como alcalde", ha cerrado.

En dicho vídeo, Andrés Martín saludaba a los huelguistas como "comegambas del mundo" y, tras defender que los "fascistas" estaban "trabajando" y "levantando los países", aseguraba: "Cuando creíamos que no podíais hacer el ridículo más, lo habéis vuelto a hacer, una puta huelga general a la oposición. Con dos cojones".